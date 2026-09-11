'현빈♥' 손예진, 아들 외모 자랑했다가 후회 "꼴불견..밖에 다니기 힘들겠다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 손예진이 아들 외모를 자랑한 후 뒤늦게 후회했다.

손예진은 11일 자신의 사회관계망서비스에 "왜... 그랬을까요... 왜 '배우 안 하기 힘든 얼굴'이라고 했을까요..."라는 글을 올렸다.

이어 "분명 웃기고 싶고 과장하고 싶었던 것 같은데..자식 자랑하면 좀 많이 꼴불견인데"라며 자신의 발언을 되돌아봤다.

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그러면서도 "다 자기 눈에는 내 자식이 세상에서 제일 예쁘잖아요. 보고 또 봐도 어떤 코미디 프로그램보다 재밌고...그런 거잖아요"라며 아들을 향한 애정을 감추지 못했다.

손예진은 "아...후회중. 이제 밖에 다니기 좀 힘들겠다.. 아들아"라고 덧붙여 웃음을 안겼다. 이어 "그나저나 '스캔들'이 9월 18일 공개된다. 넷플릭스 많은 관심 부탁드린다"며 작품 홍보도 잊지 않았다.

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손예진은 오는 13일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 냉장고를 최초로 공개한다.

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이날 방송에서는 역할극을 좋아하는 아들을 위해 매일 다른 캐릭터로 변신해 상황극을 펼치는 손예진의 일상도 공개된다. 배우가 아닌 엄마로서 보여줄 색다른 모습에 관심이 쏠린다.

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특히 손예진은 아들이 훗날 배우가 되겠다고 하면 어떻게 할 것이냐는 질문에 "이렇게 생기면 배우를 안 하기도 힘들 것"이라며 남다른 아들 자랑을 펼쳤다는 후문이다. 또 아들이 자신과 남편 현빈 가운데 누구를 더 닮았는지도 밝힌 것으로 전해져 궁금증을 더한다.

손예진의 발언이 화제를 모으면서 아들의 외모를 둘러싼 과거 목격담도 다시 주목받았다. 현빈·손예진 부부는 지난 6월 아들과 함께 일본 오키나와에서 가족 여행을 즐기는 모습이 포착된 바 있다.

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당시 한 목격자는 두 사람의 아들에 대해 "AI로 합성한 것처럼 예뻤다", "살면서 본 사람 중 가장 예뻤다"고 전해 관심을 모았다. 이런 가운데 손예진까지 직접 아들의 외모를 자랑하면서 궁금증이 더욱 커졌다.

한편 손예진과 현빈은 2022년 결혼해 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 손예진은 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 24년 만에 사극으로 돌아온다.