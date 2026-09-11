'박성광♥' 이솔이, "자기관리에 미친 39세 여자"라더니..과식 후 눈바디도 완벽

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 전날 과식 후 자신의 몸 상태를 직접 확인하며 철저한 자기관리 근황을 공개했다.

11일 이솔이는 자신의 SNS를 통해 거울 앞에서 몸매를 확인하는 모습을 공개했다.

이솔이는 "어제 좀 기름진 거 과식해서 되게 조심히 체크한 눈바디"라며 옷을 살짝 들어 올려 복부를 확인했다.

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전날 식단 조절에 실패한 만큼 하루 만에 몸매에 변화가 생긴 것은 아닌지 조심스럽게 확인한 것. 하지만 공개된 사진 속 이솔이는 여전히 날씬한 몸매를 유지하고 있어 눈길을 끌었다.

이솔이는 자신의 복부를 살펴보며 "이건 복근이 있는 거야. 없는 거야. 어쨌든 챙겨 먹고 나왔어요"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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앞어 "자기 관리에 미친 39세 여자"라며 스스로를 표현할 만큼 평소에도 꾸준한 운동과 식단 관리 등 자기관리에 힘써온 이솔이는 이날 역시 과식 후 자신의 몸 상태를 세심하게 확인하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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이솔이는 앞서 여성암을 투병했다는 사실을 고백하며 수술과 항암치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 투병 사실을 솔직하게 공개하며 많은 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com