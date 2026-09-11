이서진, 서인영 수발 포기 "성격적으로 문제 있어..사람 안 변해" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진과 김광규가 서인영 수발 포기를 선언해 웃음을 안겼다.

SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 'my 스타'로 서인영이 출연했다.

이날 김광규는 서인영의 평소 이미지에 대해 "'너무 세다', '욕을 잘 한다', '낭비벽이 심하고 갑질의 여왕'이라는 이야기를 들었다"고 말했다. 또 이서진은 "촬영가서 스태프한테 욕하지 않았냐"며 "자료가 있는데 어떻게 루머겠냐"며 돌직구를 날렸다.

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이후 이서진과 김광규는 서인영의 매니저로부터 이른바 '서인영 사용 설명서'를 전달받았다. 매니저는 "처음에 '비서진' 만나면 기선제압하려고 눈싸움할 거다. 서열 정리를 눈싸움으로 하는 경향이 있어서 눈을 피하면 안 된다. 기싸움에서 지면 오늘 하루 엄청 힘든 스케줄이 될 거다"라고 경고했다.

김광규가 "개과천선했다고 하지 않았냐"고 묻자 매니저는 "현재 개과천선 중"이라고 강조했다.

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또 매니저는 "다이어트 한 달 정도 하고 있다 보니까 많이 예민한 상태다. 아마 쉽지는 않을 거다"라며 "변덕이 심하다 보니까 아기처럼 다뤄줘야 하는데 인영이를 여자라고 생각하지 말고 5세 남자아이라고 생각해 달라. 잘할 때는 토닥토닥해야 일하기 편할 거다"라고 조언했다.

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이를 들은 이서진은 "아기가 아니지 않냐. 40대 아니냐. 나는 5세 남자아이 정말 싫어한다. 어린 남자아이들 싫어한다"고 정색했다.

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하지만 매니저는 "매니저와 일할 때는 갓난아이처럼 변한다. 투정도 심해지고 변덕도 심해진다"며 설명을 이어갔다.

결국 이서진은 "성격적으로 문제가 있다. 그러니까 이슈가 많은 거다. 사람이 원래 안 변한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 매니저는 "문제가 있는 친구는 아니다. 다 옛날 일이다. 개과천선 중이다"라고 거듭 해명했다. 욕하는 버릇을 고쳤느냐는 질문에도 "욕 안 한다. 절대 안 한다"고 강조했다.

그러나 손톱 관리까지 해줘야 한다는 설명이 이어지자 이서진과 김광규는 결국 폭발했다. 김광규는 "매니저 인수인계만 15분이 걸렸다"며 질색했고, 이서진은 "나는 못 한다. 내년에 다시 오겠다. 안 될 것 같다"고 수발 포기를 선언했다.