최고기 딸, 벌써 예비 새엄마 이주은 PD에 "엄마"…결혼 준비 착착

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 최고기의 딸이 아빠와 결혼을 준비 중인 이주은 PD를 자연스럽게 "엄마"라고 부르는 모습이 공개됐다.

10일 유튜브 채널 '최고기'에는 '웨딩촬영 다음주인데…단발병 온 그녀'라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 최고기와 연인 이주은 PD는 일주일 앞으로 다가온 웨딩 촬영을 준비하기 위해 함께 미용실을 찾았다.

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이주은 PD는 웨딩 촬영을 앞두고 긴 머리를 단발로 자를지 고민했다. 그는 "다음 주에 웨딩 촬영이 있다. 단발이 괜찮다면 단발로 촬영해도 된다"며 "한 번도 나에게 어울리는 머리를 해본 적이 없는 것 같다. 그게 스트레스"라고 털어놨다.

최고기는 연인의 단발 변신을 적극적으로 지지했다. 그는 "단발로 자르라고 5년 동안 말했는데 한 번도 한 적이 없다"며 "나도 정말 보고 싶다"고 기대감을 드러냈다.

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긴 고민 끝에 이주은 PD의 커트가 시작됐다. 웨딩드레스가 아직 정해지지 않은 만큼 두 사람은 헤어 디자이너와 상의하며 머리 길이를 신중하게 결정했다.

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최고기는 "조금 더 잘라도 될 것 같다. 지금은 거지존 느낌"이라며 적극적으로 의견을 냈다. 머리가 짧아질수록 "얼굴이 훨씬 작아 보인다", "완전히 새로운 모습"이라며 칭찬을 쏟아냈다.

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이주은 PD가 "오빠 설레는구나. 새로운 여자를 만난 것 같으냐"고 장난스럽게 묻자 최고기는 "그런 것 같다"고 맞장구쳤다.

최고기는 "긴 머리였을 때는 애호박 같았다"고 농담한 뒤 "원래 얼굴이 이렇게 작았나 싶다. 완전히 얼굴 작은 미인형 같다"고 감탄했다.

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단발머리가 완성된 후에도 최고기의 미모 찬양은 계속됐다. 이주은 PD가 "내가 아닌 것 같다. 아직 적응이 안 된다"고 하자 그는 "진짜 연예인 아니냐. 완전히 예쁘다"며 만족감을 드러냈다.

특히 집으로 돌아온 두 사람을 맞이한 최고기의 딸이 눈길을 끌었다. 달라진 이주은 PD를 본 딸은 곧바로 "엄마, 뭔가 달라졌어요"라고 말했다.

최고기가 "무엇이 달라졌느냐"고 묻자 딸은 머리가 달라졌다고 정확하게 알아챘다. 아직 정식 결혼식을 올리기 전이지만 이주은 PD를 자연스럽게 '엄마'라고 부르는 모습에서 이미 가족처럼 가까워진 세 사람의 관계가 드러났다.

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최고기는 시청자들에게도 "여러분 눈에 안 어울리더라도 예쁘다고 해줘야 한다. 댓글을 이상하게 적으면 큰일 난다"고 농담하며 예비 신부를 챙겼다.

한편 최고기는 2016년 유튜버 유깻잎과 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 현재 딸을 양육하고 있으며 자신의 유튜브 채널 PD인 이주은과 결혼을 전제로 교제 중이다. 두 사람은 유튜브를 통해 웨딩 촬영을 비롯한 결혼 준비 과정을 공개하고 있다.

narusi@sportschosun.com