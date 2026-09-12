전원주, 유튜브 중단 이유 고백 "출연료 올리려 했더니 그만둔다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 전원주가 유튜브 활동을 중단했던 배경을 털어놨다.

11일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 전원주는 최근 자신의 유튜브 채널 운영을 잠시 중단한 이유를 솔직하게 밝혔다.

이날 사미자는 "유튜브를 당분간 쉰다고 들었다. 재미있었는데 왜 쉬는 거냐"며 궁금해했다. 사미자의 남편 김관수도 "재미있다고들 해서 이제 봐야겠다고 생각했었다"며 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

전원주는 "사람들이 유튜브를 많이 보는 것 같다. 나는 잘 보지 않는다"면서도 "이제 다시 시작할 것"이라고 채널 재개를 예고했다.

이어 중단 배경에 대해 "이것(출연료) 좀 올리려고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다"며 "그만두려고도 했지만 너무 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다. 이제는 그냥 막 해보려고 한다"고 말했다.

Advertisement

이를 들은 김관수는 "이제는 그만 따져도 된다"고 조언했다.

Advertisement

앞서 지난달 유튜브 채널 '전원주인공' 제작진은 채널 운영 종료 소식을 알린 바 있다. 당시 제작진은 "채널 개설부터 지금까지 제작과 운영을 맡았던 제작진이 더 이상 '전원주인공'을 제작하지 않게 돼 인사드린다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "구독자분들과 전원주 선생님 덕분에 즐겁고 행복한 1년을 보냈다"며 "그동안 많은 사랑과 관심을 보내주셔서 감사하다"고 마지막 인사를 전했다.

갑작스러운 제작 종료 공지에 일부 구독자는 전원주의 건강에 문제가 생긴 것이 아니냐며 걱정했다. 이에 제작진은 "제작진과 소속사의 단순한 계약 종료"라며 "전원주 선생님은 건강하다. 추후 채널은 소속사에서 재정비해 다시 시작할 예정"이라고 해명했다.

Advertisement

전원주는 새로운 제작진과 함께 채널 재개를 준비하고 있다.