"휴대폰 광고라도 찍었어야 했나" 서인영, 이서진 연애사 저격 ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 이서진의 과거 연애사를 연상시키는 발언으로 그를 당황하게 했다.

11일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 'my 스타'로 서인영이 출연했다.

이날 서인영은 이서진에게 "오빠는 요즘 왜 이렇게 조용하냐. 여자를 만날 생각이 없는 거냐"고 단도직입적으로 물었다.

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이에 이서진은 "없다. 나이가 50대 중반이다"라고 답했다. 아이를 갖고 싶은 생각도 없느냐는 질문에는 "50대 중반인데 늙어서 아이를 어떻게 키우냐"고 털어놨다.

그러자 서인영은 이서진의 연애사를 언급하며 "오빠가 여자들한테 치명적인 매력이 있다고 하더라. 여자들이 사족을 못 쓰고 여자 연예인들이 헤어지면 울고불고 난리 난다고 해서 '이서진 뭔데' 싶었다. 도대체 무슨 치명적인 매력이 있길래 그러나 싶었다"고 말했다.

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이어 "나도 남자 만나볼 만큼 만나봤는데"라고 말하자, 김광규는 "서진이만 못 만난 거냐"고 물어 웃음을 안겼다.

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서인영은 "연애를 쉬는 텀이 없었고, 만날 수 있는 접점도 없었다"고 답했다. 그러면서 "내가 휴대전화 광고라도 찍었어야 했나"라며 의미심장한 미소를 지었다. 예상치 못한 발언에 이서진은 아무 말도 하지 못한 채 미소만 지었다.