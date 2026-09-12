'안현모와 이혼' 라이머, 재혼 원하는 이유는 2세.."내 아이 없이 죽을 수도"

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 겸 힙합 프로듀서 라이머가 이혼 후 새로운 가정을 꾸리고 싶은 솔직한 마음을 털어놨다.

11일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 새로운 학생으로 1세대 래퍼 겸 프로듀서 라이머가 합류했다.

49세인 라이머는 나이가 믿기지 않을 정도로 탄탄한 몸매와 동안 외모를 자랑했다. 그는 "사실 20살부터 지금까지 30년 동안 일주일에 다섯 번씩 운동한다"며 꾸준히 운동 루틴을 이어오고 있다고 밝혔다.

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이날 라이머가 '신랑수업2'에 합류한 가장 큰 이유도 공개됐다. 라이머는 "사실 내가 아이를 너무 좋아한다"고 고백했다. 이어 "'이렇게 시간을 보내면 내 아이 없이 죽을 수도 있겠다' 하는 생각이 들더라"며 "정말 더 늦기 전에 행복한 가정을 만드는 게 맞지 않을까 하는 생각이 들었다"고 밝혔다.

그는 "내 삶 안에서 자연스럽게 누군가와 행복한 가정을 꾸리고 싶다는 생각이 든다"며 "훨씬 지금이 안정되고 편해서 누굴 만나더라도 더 잘할 수 있겠다는 생각이 들어서 자신도 있다. 그래서 '신랑수업'을 하게 된 거다"라고 설명했다.

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다만 새로운 인연을 만나는 것에 대한 고민도 있었다. 라이머는 "건강하고 먹는 거 좋아하고, 운동하고, 밝고 귀엽고, 에너지 있는 여자가 있을까?"라며 자신의 이상형 조건을 나열했다. 이에 그리는 "덜 건강하더라도 일단 만나봐라"고 조언했고, 한해 역시 "조건 맞추다 진짜 힘들어질 것 같다"고 걱정했다.

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라이머는 "내가 그러려고 노력 안 해봤겠냐. 근데 이제 더 만나기가 어렵다"며 "사실 난 좀 미안함이 있다. 요즘 세상에 그런 거 아니라 해도 난 한 번 실패의 경험이 있다. 그런 것들이 상대에게 부담이 될까 싶다"고 털어놨다.

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한편 라이머는 2017년 6세 연하의 방송인 겸 통역사 안현모와 결혼했다. 두 사람은 여러 예능 프로그램에 함께 출연하며 결혼 생활을 공개했으나, 결혼 6년 만인 2023년 11월 이혼했다.

shyun@sportschosun.com