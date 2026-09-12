'임요환♥' 김가연, 기저귀값 내세운 악플러 선처 거절…"더 일해서 벌금 내라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김가연이 아기 기저귀를 사야 한다며 선처를 호소한 악플러에게 "더 열심히 일해서 벌금을 내라"고 단호하게 대응했던 일화를 공개했다.

11일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '악플러 절대 합의 안 해주는 김가연이 딱 한 명만 고소 취하해준 이유(ft.임요환)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김가연은 악성 댓글 작성자들을 고소한 뒤 여러 사정과 이유를 내세운 선처 요청을 받았다고 밝혔다.

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그중에는 자신이 갓난아이를 키우는 아버지라는 점을 강조하며 처벌 수위가 너무 높다고 호소한 악플러도 있었다.

김가연은 "어떤 사람은 아기 아빠라고 했다"며 "벌금이 너무 세다고 하더라. 아기 기저귀도 사야 한다고 했다"고 당시 상황을 전했다.

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그러나 김가연은 아이를 이유로 한 선처 요구에도 뜻을 굽히지 않았다.

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그는 담당 형사에게 "아이 아빠답게 더 열심히 일해서 벌금을 내고, 앞으로 아이에게 부끄러운 행동을 하지 않도록 최선을 다해 열심히 살라고 전해달라"고 답했다고 밝혔다.

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악플러가 자신의 행동으로 받은 형사처벌을 단순한 경제적 부담으로만 생각하는 태도에도 문제를 제기했다.

김가연은 "사람들이 잘못 알고 있는 게 있는데 모욕죄 벌금은 과태료가 아니다"며 "벌금도 형벌이다. 자신의 범죄 기록에 남는다는 것을 생각하지 못하는 것 같다"고 지적했다.

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특히 미래가 남아 있는 어린 악플러들이 온라인상에서 쉽게 타인을 모욕하는 행동을 하는 것이 가장 안타깝다고 했다.

김가연은 몸이 아파 군에서 제대한 뒤 악성 댓글을 작성했다는 사람의 사례도 언급했다. 그는 "몸이 아프면 치료하고 건강하게 살아야지, 왜 자신의 정신 건강까지 해치느냐"며 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.

김가연이 악플러 고소에 본격적으로 나선 계기는 가족을 겨냥한 공격이었다. 남편 임요환과의 관계가 공개된 뒤 두 사람의 나이 차이를 조롱하는 댓글이 쏟아졌지만, 자신을 향한 비난까지는 어느 정도 참을 수 있었다고 했다.

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하지만 딸의 사진을 악의적으로 합성하고 성적인 표현을 덧붙인 게시물까지 등장하자 직접 증거 수집에 나섰다.

김가연은 "내가 여기서 확실히 잡지 않으면 딸을 계속 그런 식으로 공격할 것 같았다"며 "나를 공격하는 것은 참아도 가족을 건드리는 것은 못 참는다"고 강조했다.

그는 악성 게시물을 날짜별로 캡처하고, 문제가 되는 표현에 직접 표시해 수사기관에 제출했다. 당시 정리한 자료만 80여 개에 달했다고 밝혔다.

법률대리인의 도움을 받은 것도 아니었다. 김가연은 "전부 혼자 했다"며 대학에서 들었던 법학 수업과 아버지가 어린 시절 건넨 법전을 떠올리며 관련 법률과 고소 방법을 직접 찾아봤다고 설명했다.

당시에는 악성 댓글 고소 사례가 많지 않아 관련 경험을 가진 변호사를 찾기 어려웠고, 오히려 변호사가 김가연에게 절차를 물어본 적도 있었다고 했다.

김가연은 정신적으로 감당하기 어려울 정도의 악성 댓글에 시달리고 있다면 참지만 말고 적극적으로 법적 대응에 나서야 한다고 조언했다.

그는 "너무 괴롭다면 무조건 하라. 열 번이고 100번이고 자신이 풀릴 때까지 하면 된다"며 "나도 풀릴 때까지 했다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com