최화정, 10여 년 전 화려한 밤 문화 고백…"나이트 끝나고 떡집 직행"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 최화정이 10여 년 전 새벽까지 나이트클럽에서 놀다가 단골 떡집으로 곧장 향했던 화려한 밤 문화를 공개했다.

지난 10일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '최화정 기절! 한국에서 제일 잘나가는 떡집 9개 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 최화정은 전국 유명 떡집 9곳의 제품을 한자리에 모아 직접 맛보고 평가했다. 호박 인절미와 생과일 찹쌀떡 등 다양한 종류의 떡을 맛보며 각각의 특징을 상세히 설명했다.

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서울 방배동에 위치한 한 떡집의 구름떡이 등장하자 최화정은 오래전부터 다닌 단골집이라며 반가움을 드러냈다.

최화정은 "이 방배동 구름떡집은 10년, 15년 전부터 다녔다"며 "새벽에 문을 여는데 앞에서 기다렸다가 떡을 산 적도 있다"고 밝혔다.

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제작진은 10여 년 전부터 '떡 오픈런'을 했다는 이야기에 놀라며 "당시에도 오픈런이 있었느냐"고 물었다.

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그러자 최화정은 "그때는 오픈런을 하려고 간 게 아니다"며 예상 밖의 사연을 공개했다.

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그는 "나이트클럽에서 놀다가 새벽 4시 반이 돼 떡집 앞으로 간 것"이라고 솔직하게 고백했다. 떡을 사기 위해 일부러 이른 아침에 집을 나선 것이 아니라, 밤새 놀고 난 뒤 영업시간에 맞춰 떡집으로 곧장 향했다는 설명이다.

10여 년 전 나이트클럽에서 새벽까지 놀고도 집에 가지 않은 채 떡집 앞에서 문이 열리기를 기다린 최화정의 남다른 체력이 웃음을 자아냈다.

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이어 구름떡 포장을 연 최화정은 "겉에 묻은 것이 전부 흑임자 떡고물"이라며 "진한 흑임자의 고소함과 말랑하고 쫀득한 식감이 매력적인 방배동 대표 떡"이라고 설명했다.

떡을 맛본 제작진도 놀라움을 감추지 못했다. 한 스태프는 눈이 휘둥그레진 채 "진짜 맛있다"고 감탄했다.

또 다른 스태프는 "선배가 나이트클럽 끝나고 찾아갈 만하다"고 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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최화정은 10년 넘게 이어온 단골집과의 추억부터 새벽까지 나이트클럽을 즐겼던 반전 과거까지 솔직하게 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

narusi@sportschosun.com