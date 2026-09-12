딘딘, 만취해 변요한과 첫 만남…"필름 끊겨, 정신 차려보니 집"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 딘딘이 만취 상태로 배우 변요한과 처음 만났다가 기억을 잃었던 아찔한 일화를 공개했다.

11일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '배우 문지훈을 만났습니다, 스윙스 말고'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 영화 '타짜' 홍보에 나선 스윙스와 변요한 등이 출연했다.

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이날 딘딘은 변요한을 만나자마자 과거 술자리에서 벌어진 일을 언급하며 사과부터 건넸다.

당시 딘딘은 다른 촬영에서 이미 술을 많이 마신 상태였다. 이후 스윙스와 전화 통화를 하다가 변요한과 함께 있다는 말을 듣고 "지금 가겠다"며 두 사람이 있던 술자리를 찾아갔다.

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딘딘은 "나는 이미 만취한 상태로 갔다"며 "그런데 눈을 떠보니 집이었다"고 털어놨다.

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자신이 술자리에서 어떤 행동을 했는지 전혀 기억하지 못한 딘딘은 불안감에 휩싸였다.

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그는 정신을 차린 뒤 곧바로 스윙스에게 전화해 "형 괜찮아?", "변요한 형님도 괜찮으시대?"라고 물었다고 회상했다.

딘딘은 평소 변요한이 예의와 예절을 중요하게 여기는 사람으로 알려져 있어 자신이 실수한 것은 아닌지 더욱 걱정됐다고 설명했다.

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특히 만취 전 마지막으로 기억나는 것은 자신을 바라보던 변요한의 강렬한 눈빛이었다.

딘딘은 "마지막으로 기억나는 장면이 변요한 형님의 눈빛에서 살기를 느낀 것"이라며 "내가 '형님, 한잔 드리겠습니다'라고 했는데 그렇게 바라보던 모습이 기억났다"고 말했다.

결국 딘딘은 다시 만난 변요한에게 "그때 일단 죄송했다"며 고개를 숙였다.

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하지만 변요한은 당시 딘딘의 행동에 기분이 상하지 않았다고 밝혔다. 오히려 "딘딘이 되게 귀여웠다"며 그날을 유쾌하게 기억하고 있었다.

변요한은 딘딘이 스윙스와 자신이 친한 사이라는 것을 알고 자연스럽게 술자리에 합류했고, 함께 고기를 굽고 어울리는 모습이 재미있었다고 설명했다.

자신이 큰 실수를 했을 것으로 걱정했던 딘딘은 변요한의 말을 듣고 비로소 안도했다. 첫 만남을 전혀 기억하지 못하는 딘딘과 이를 "귀여웠다"고 기억하는 변요한의 상반된 반응이 웃음을 안겼다.

한편 이날 영상에서는 래퍼에서 배우로 변신한 스윙스의 영화 촬영 비하인드도 공개됐다.

스윙스는 배우 활동에서는 활동명 대신 본명 문지훈으로 불리기로 했다며 "촬영장에 들어온 이상 나는 아무것도 증명하지 못한 신인이라고 생각했다"고 밝혔다.

첫 영화 촬영 당시 공황장애와 비슷한 느낌이 들 정도로 긴장했다는 그는 "내가 할 수 있는 만큼 모두 준비했다. 다시 촬영한다고 해도 더 잘할 자신이 없을 정도로 진심이었다"고 배우 도전에 대한 남다른 각오를 드러냈다.

narusi@sportschosun.com