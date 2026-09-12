'김구라 子' 그리, 새엄마·이복동생 본 심경.."새로운 삶, 나도 결혼 빨리하고파"

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[스포츠조선 김수현기자] MC그리가 재혼을 고민하는 라이머에게 자신의 아버지 김구라의 재혼 경험을 들려주며 진심 어린 조언을 건넸다. 이혼 후 재혼한 아버지가 달라진 모습을 직접 지켜본 경험을 전하며 "실패가 아닌 새로운 삶"이라고 라이머를 응원했다.

11일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 라이머의 재혼을 돕기 위해 브랜뉴뮤직 소속 가수 전웅, 그리, 한해가 라이머를 찾았다.

이날 그리는 재혼을 고민하는 라이머에게 "실패가 아니라 새로운 좋은 사람을 만나러 가는 과정이니까 실패라고 생각하지 마라"라고 진심 어린 조언을 건넸다.

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이어 자신의 가족 이야기를 꺼냈다. 재혼 가정에서 성장한 그리는 "저희 아버지도 이혼하시고 저랑 둘이 '너만 있어도 괜찮지'라고 하셨는데 재혼하시고 더 밝아지시고 유해지셨다"고 말했다.

그리는 "그러다 제 동생도 태어나고 새로운 삶이 이어졌다"며 재혼 후 아버지 김구라에게 생긴 변화를 전했다.

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실제로 그리는 새엄마와 이복동생인 여동생과도 좋은 관계를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 4일 유튜브 채널을 통해서도 새엄마와 편하게 연락을 주고받고 있다고 밝혔다.

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그리의 이야기를 들은 라이머는 김구라를 자신의 롤모델로 꼽았다. 라이머는 "너희 아버지가 내 인생의 롤모델 중 하나다. 아버지는 나보다 나이가 많은데 어쨌든 아이를 낳았지 않냐. 그런 부분에서도 롤모델이다"라고 말했다.

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그러자 그리는 "저희 아버지 정자왕 출신이시다. 남성성과 정자왕은 다른 얘기다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "유전이 있을 수 있으니까"라며 자신감 넘치는 농담을 덧붙였다.

그리는 자신의 결혼과 출산에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "저는 빨리 아이 낳고 싶다. 아빠도 딱 제 나이에 낳으셨다. 저는 빨리 결혼하고 싶다"고 말했다. 이에 라이머는 "네가 아이 낳고 행복하게 살고 싶다는 생각이 심각하게 든다면 나는 지지한다"고 응원했다.

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한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.

shyun@sportschosun.com