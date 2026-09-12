"눈물 나" 최준희, 이 얼굴 어쩌나...피부과 시술 잘못 받고 뒤집어진 민낯

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 피부과 시술 후 피부가 뒤집어졌다며 속상한 심경을 털어놨다.

11일 최준희는 자신의 SNS를 통해 피부 상태를 공개하며 "하 피부과 시술 잘못 받고 피부 뒤집어져서 당장 톤즈 달려갈 거임. 눈물 남"이라고 토로했다.

평소 피부 관리와 자기관리에 관심을 보여온 최준희는 예상치 못한 피부 상태에 속상한 마음을 감추지 못했다.

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실제로 최준희가 공개한 메이크업 과정 영상 속 민낯에서는 얼굴 곳곳에 얼룩덜룩한 흔적이 포착돼 안타까움을 자아냈다.

평소 관리해온 피부와 달라진 모습에 본인 역시 당황한 듯한 반응을 보였다.

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최준희는 최근에도 SNS를 통해 자신의 일상을 공유하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 고 조성민의 딸로, 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 시작했으나 약 3개월 만에 계약을 해지했다. 이후 인플루언서로 활동하고 있다.

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최근에는 오랜 기간 교제해온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 출발을 알리기도 했다.

shyun@sportschosun.com