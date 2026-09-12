"女연예인들 이서진과 헤어지고 피눈물" 서인영, 술자리 목격담 폭로 ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 과거 이서진 때문에 울던 한 여자 연예인과 술자리를 함께한 적이 있다며 생생한 목격담을 전했다.

11일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 'my 스타'로 서인영이 출연했다.

이날 서인영은 이서진에게 "여자들이 오빠를 굉장히 좋아하더라"며 "여자 연예인들 사이에서는 오빠와 헤어지면 그냥 눈물이 아니라 피눈물을 흘린다는 이야기가 있다. 차이지 않도록 조심해야 한다고 들었다"고 말했다.

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이어 "솔직히 처음에는 '이서진이 정말 그렇다고?'라는 생각이 들었다"며 "그중 한 분과 따로 술을 마신 적이 있는데, 그분이 이서진 때문에 울었다"고 폭로했다.

서인영은 "'언니 왜 그러냐'고 물었더니 이서진 때문이었다"며 "여자한테 그렇게 잘해주나 보다"라고 덧붙였다.

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이에 이서진은 "그게 문제다. 처음 3개월 동안은 잘해준다"고 인정했다. 이어 "(3개월이면) 내 시간도 슬슬 갖고 싶고 매일 만나는 것도 부담된다. 점점 내 자신으로 돌아온다. 내 생활이 중요한 것 같다"고 밝혔다.

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서인영이 "왜 마음이 식는 거냐"고 묻자 이서진은 "사랑이 그렇게 오래가느냐"고 되물었다. 이에 서인영은 "나도 결혼을 한 번 갔다 왔으니 할 말은 아니다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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이서진은 "나도 오래가고 싶은데 안 된다. 내 죄가 아니다. 사랑이 죄"라고 했고, 서인영은 "나쁜 남자 맞다"고 단언했다.

이서진은 결혼에 관한 생각도 밝혔다. 그는 "결혼은 2년은 만나 봐야 된다고 생각한다. 내가 (연애 기간) 2년을 넘긴 적이 없어서 싱글이다"라고 털어놨다.

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그러면서 재혼을 앞둔 서인영에게 "여자는 자기를 진짜 사랑해 주는 남자를 만나면 행복하지 않냐. 그러니까 연애를 길게 해보길 바란다"고 조언했다.