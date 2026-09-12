조민아, 20년만 쥬얼리 무대 앞두고 응급실行 "허리디스크·성대결절 악화"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 조민아가 바쁜 스케줄에 결국 무너졌다.

조민아는 12일 새벽 "아버지 제사, 20년만의 쥬얼리 무대 준비, 연이은 강의 스케줄들을 몇 주간 쉼 없이 해내다

성대결절과 허리 디스크가 악화되었다. 일정들 소화하자마자 쓰러져서 응급실에 실려갔다"고 고백해 팬들의 걱정을 자아냈다.

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조민아는 "그간 정신력으로 잘 버텨왔는데 무사히 다 마치고 긴장감이 풀어지자마자 체력이 와르르 무너졌나 보다. 아픈 덕에 조금 쉬어갈 수 있어서 다행인 것 같기도 하다"고 밝혔다.

쓰러진 후 회사 동료들에게 많은 도움을 얻었다는 조민아는 한 명 한 명에게 받은 도움들을 언급하며 고마운 마음을 드러냈다. 이어 "자기 자신을 돌볼 줄 모르고 소같이 일만 하는 저를 아껴주는 언니, 동생들 정말 고맙다. 그저 묵묵히 지지해주는 힘들이 저를 버티게 해주고 다시금 힘낼 수 있게 해준다"고 밝혔다.

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한편, 조민아는 이날 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 20년 만에 쥬얼리 완전체로 출연한다. '대세' 서인영에 배우로 활동 중인 박정아, 각각 미용사와 '보험왕'으로 새 출발을 한 이지현과 조민아까지 오랜만에 방송 무대에 서며 팬들을 만날 예정이다.

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wjlee@sportschosun.com