'고지용 이혼' 허양임, 子 준비한 깜짝 생파에 감동 "나이 먹기 싫어도 자식 축하는 좋아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 젝스키스 출신 고지용의 전처 허양임이 아들 승재 군의 생일 축하에 감동했다.

허양임은 12일 새벽 "나이 먹는 건 싫은데 자식 축하는 좋네요. 뽀뽀하자고 해서 미안해. 내년엔 안 부탁할게~"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 승재 군이 준비한 허양임의 생일 기념 깜짝 이벤트가 담겼다. 몽쉘로 만든 케이크를 몰래 준비한 승재 군은 허양임에게 생일 축하 노래를 불러줬다. 감동한 허양임은 승재 군과 함께 촛불을 끄고 뽀뽀를 하며 훈훈함을 안겼다. 허양임·승재 모자의 행복한 일상이 엿보인다.

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한편, 젝스키스 출신 고지용과 가정의학과 전문의 허양임은 2013년 결혼, 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 고지용 승재 부자는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받은 바 있다.

하지만 고지용은 지난 7월 SNS를 통해 허양임과 약 2년 전 이혼했다고 뒤늦게 밝혔다. 이후 허양임은 유튜브 채널을 개설해 홀로 아들을 키우며 일하는 일상을 공개 중이다.

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wjlee@sportschosun.com