천상지희 다나, 잠적 4년만 근황 공개…'27kg 감량' 후 여전한 미모 "놀라셨나요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 천상지희 다나가 4년 만에 근황을 공개했다.

다나는 12일 새벽 "놀라셨나요♥ 갑자기 들어와보고 싶었어요. 이 계정은 정말 오랜만이네요. 저는 잘 지내고 있어요. 여러분도 잘 지내고 계셨으면 좋겠습니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 다나의 셀카가 담겼다. 이불 속에서 셀카를 찍은 다나는 공백기가 전혀 믿기지 않는 여전한 미모로 눈길을 모은다. 그간 천상지희 완전체 모임도 불참하며 4년 간 잠적했던 다나의 깜짝 근황에 시선이 쏠리고 있다.

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한편, 다나는 2019년 80kg에 육박한 몸무게를 공개, 치열한 다이어트로 27kg 감량에 성공해 화제가 됐다. 이후 활발한 활동을 재개하는 듯했던 다나는 돌연 활동을 중단해 걱정을 자아냈다. 천상지희 완전체 모임에서도 빠져 불화설까지 불렀으나 멤버들은 지난해 한 유튜브 채널에 출연해 "다나 언니는 개인적으로 준비가 안 돼서 (불참에) 양해를 구했다. 아직 매스컴이나 여러분 앞에 서기 부끄럽다고 한다. 멤버도 이해를 해줘야 한다"고 다나의 근황을 공개했다.

wjlee@sportschosun.com