'중식마녀' 이문정, 호텔 퇴사 후 홀로서기 "자영업 시작, 이윤 안 남아도 돼" ('사당귀')

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 '중식여왕' 정지선과 '중식마녀' 이문정이 동시 출격해 '중식자매'의 막강 카리스마를 발산한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 222주 동시간대 예능 1위라는 압도적인 기록을 써가고 있다. (닐슨코리아 기준)

오는 13일(일) 방송되는 '사당귀'에서는 '중식 여왕' 정지선 셰프가 '중식 마녀' 이문정 셰프와 함께 강화도 전통시장으로 식재료 탐방에 나선다. 특급 호텔에서 25년간 활약해 온 베테랑 셰프 이문정은 이날 "'초보 자영업자'로서 새 출발한다"라고 근황을 공개한다. 이에 자영업 실전 내공을 자부하는 정지선은 "내가 자영업은 한참 선배니 제대로 전수해주겠다"라며 시작부터 매서운 선배 포스로 기선제압에 나선다.

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이어 시장 탐방 중 두 사람 사이에 불꽃 튀는 장사 철학 기싸움이 벌어진다. 고급 재료를 아낌없이 써온 '호텔파' 이문정이 "나는 단가가 중요하지 않다. 이윤이 안 남아도 맛있으면 그만이다. 음식은 마음이다"라며 소신을 밝히자, '실전파' 정지선은 "말도 안 된다. 너무 낭만적인 생각이다. 장사는 남는 게 있어야 한다"며 현실적인 사이다 폭격을 날린다고.

그런가 하면 두 사람은 거친 중식계의 살벌한 과거 잔혹사를 폭로해 스튜디오를 들썩이게 한다. 이문정이 "예전엔 중식당 주방에서 싸움이 나면 칼, 냄비, 접시가 막 날아다녔다"라며 아찔했던 '라떼 시절' 주방 풍경을 회상하자, 정지선 역시 "뜨거운 웍도 그냥 던지던 시절이었다"라고 덧붙여 모두를 놀라게 한다. 이에 고태용 디자이너가 "패션계도 과거에는 패션쇼가 임박하면 가위가 날아다녔다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다.

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한편 본격적인 홀로서기에 나선 이문정이 '중식계 큰어른'인 여경옥 셰프에게 조언을 구해 이목을 집중시킨다. 여경옥 셰프는 "적절한 때에 잘 퇴사했다. 문정이는 자영업도 잘 해낼 것"이라며 따뜻한 응원을 건네 이문정의 사기를 북돋웠다는 후문이다.

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대한민국을 대표하는 '중식 자매' 정지선과 이문정의 매콤 살벌한 티키타카는 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com