라이머, 이혼 3년만 재혼 의지 "더 늦기 전에 아이 낳고 싶어" ('신랑수업')

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[스포츠조선 이우주 기자] '힙합계 빅대디' 라이머가 '신랑수업'의 신입생으로 합류해 소속 아티스트 한해·그리·전웅에게 유쾌하게 '소개팅'을 부탁해 시청자들의 응원을 받았다.

11일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 '신입생' 라이머가 자신의 '싱글 라이프'를 공개하는 한편, 자신이 이끄는 브랜뉴뮤직 소속 아티스트인 한해·그리·전웅(AB6IX)을 집으로 초대해 소개팅을 대비한 '밀착 과외'를 받는 모습이 펼쳐졌다. 또 김요한X오연희는 '커플 댄스'를 함께 배우며 '연인 케미'를 발산해 안방극장을 핑크빛으로 물들였다.

먼저 '재학생' 김성수의 추천으로 입학한 라이머가 정식 인사를 올린 뒤, 자신의 일상을 공개했다. 깔끔한 집에서 아침을 맞은 그는 공복에 올리브오일과 영양제를 섭취했다. 이후 '아령 운동'에 돌입했다. 이와 관련해 그는 "지난 30년 동안 주5일 운동 루틴을 지켜왔다"며 '관리남' 면모를 보였다. 운동이 끝나자 라이머는 전용 '연애 상담사'인 AI와 대화를 나눴다. AI는 라이머의 이상형에 대해 "건강한 몸매에 귀엽고 밝은 에너지를 지니고, 골프를 좋아하는 여성"이라고 명확히 정의해 감탄을 자아냈다. 그러던 중 한해와 그리, 전웅이 라이머의 집을 찾아왔다. 이들은 "저희가 사내 소모임이 있는데, '대장부'(대표님 장가보내기 지원본부)다"라며 "라이머 대표님에게 시간이 얼마 안 남은 것 같아 연애 코칭을 해드리려고 왔다"고 방문 목적을 밝혔다.

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'대장부' 3인방은 라이머의 집을 꼼꼼히 점검했다. 한해는 "여성의 손길이 하나도 안 느껴진다"고 '팩폭'했다. 뒤이어 이들은 라이머의 '자기애 충만'한 사진들을 '감성 액자'로 교체했고, 선물로 사온 러그를 깔아주며 집 분위기를 바꿨다. 옷 방에서는 즉석 '소개팅 룩' 패션쇼가 시작됐다. 이때 라이머는 톤에 맞지 않는 청청 패션부터 '아재 스타일' 정장까지 '총체적 난국'의 의상을 선보여 3인방을 '말잇못' 하게 만들었다. 가까스로 단정한 무지 룩을 입고 나와 '합격 목걸이'를 받은 라이머는 즉석에서 소개팅 상황극도 해봤다. 그런데 그는 능청스럽게 본인 자랑을 이어가 "꺼드럭을 줄여야 한다"는 진심 어린 조언을 받았다.

패션쇼가 끝나자, 라이머는 손수 주꾸미 볶음, 콩나물국, 계란찜을 만들어 푸짐한 식사를 대접했다. '요섹남'의 매력을 발산한 것도 잠시, 그는 이성을 잃고 식사에 집중했다. 이에 3인방은 "게걸스럽게 보일 수 있으니 소개팅에서는 상대를 먼저 챙겨라"고 직언했다. 식사 말미, 라이머는 "'신랑수업2'에 왜 입학했는지?"라는 질문을 받았다. 그는 "더 늦기 전에 가정을 만들어 아이를 낳고 싶어서"라고 솔직하게 답했다. "한 번 실패한 경험이 있어서 새로운 시작이 더 어렵다"라는 라이머의 고민에 그리는 "저희 아버지(김구라)도 재혼 후 훨씬 밝아지고, 동생도 태어나면서 새로운 삶을 맞이했다"고 따뜻하게 위로했고, 라이머는 "그리의 아버지가 내 인생의 롤모델"이라며 활짝 웃었다. 내친 김에 그는 "너희 주변에서 내 인연을 찾아 달라. 내가 너희를 키웠으니 이제는 너희가 날 키워야 한다"고 소개팅 주선을 요청했다. 3인방은 당황하면서도 "기회가 되면 소개팅 해드리겠다"고 약속해 이날의 만남을 훈훈하게 마무리했다.

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김요한과 오연희는 빨간색 '커플룩'을 맞춰 입고 데이트를 시작했다. 오연희의 차에 탄 김요한은 오연희의 아버지가 막걸리를 좋아한다는 것을 기억해, 정선에서 직접 사온 막걸리를 선물로 건넸다. 오연희는 그의 세심함에 감동 받았고, 이후 두 사람은 서로의 일상 이야기를 나누면서 김요한이 평소 다니는 댄스 스튜디오로 향했다. 알고 보니 오연희가 새로 출연하는 작품에서 춤추는 배역을 맡게 돼, 김요한이 겸사겸사 '커플 춤 배우기' 이벤트를 마련한 것. 두 사람은 제니의 'You and Me'를 배우기로 했고, 댄스 선생님의 지도 하에 호흡을 맞췄다. 달달한 분위기 속 연습이 끝나자 두 사람은 고난도 '리프팅 턴'까지 성공한 '커플 릴스'를 완성해 모두의 박수를 받았다.

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달달한 기류 속, 두 사람은 지난 데이트에서도 방문했다는 오연희의 집 근처 고깃집으로 갔다. 김요한은 오연희가 드라마 촬영을 하느라 잠시 빼놓았던 자신의 '고백 선물'인 목걸이를 다시 목에 채워준 뒤, 고기를 정성스럽게 구웠다. 또 그는 오연희가 먹다 남긴 밥을 자연스레 깨끗이 비웠고, 오연희 역시 김요한 앞에서 화장을 고쳐 "저건 진짜 연인인데?"라는 '찐 반응'을 자아냈다.

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두 사람은 오연희의 들쭉날쭉한 스케줄에 맞춰 다음 데이트 일정도 조율했는데, 김요한은 "무조건 연희의 스케줄에 맞추겠다. 매일도 볼 수 있다"고 어필했다. 오연희는 싱긋 웃으며, "오랫동안 못 보는 상상만 해도 슬프다"고 화답했다. 데이트가 끝난 뒤 오연희는 인터뷰에서 "얼마 전에 요한 오빠와 긴 통화를 나눴는데 대화가 잘 통했고, 오빠가 해결책도 빠르게 찾아냈다. 만약 나중에 오빠와 현실적인 문제가 생겼을 때, 대화로 잘 풀어갈 수 있겠다는 확신이 생겼다"고 밝혀 핑크빛 무드를 물씬 풍겼다.

진짜 사랑을 배우기 위해 모인 남자 스타들의 리얼 연애 성장기인 채널A '신랑수업2'는 매주 금요일 밤 9시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com