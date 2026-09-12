'거미♥' 조정석, 장모님 지인과 만남 앞두고 들은 한마디.."메이크업 했니?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조정석이 아내 거미와 관련된 이야기부터 장모님과 얽힌 유쾌한 일화까지 공개하며 웃음을 안겼다.

11일 조정석의 유튜브 채널에는 '채널 조정석 실버 버튼 언박싱'이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 조정석은 구독자 10만 명 달성 후 뒤늦게 신청한 실버 버튼을 직접 언박싱하며 채널을 돌아보는 시간을 가졌다. 그동안 공개했던 영상들을 떠올리며 남다른 소회를 전하는 한편, 구독자들의 질문에 답하며 평소 쉽게 들을 수 없었던 이야기도 솔직하게 털어놨다.

이날 조정석은 가장 먼저 아내 거미를 향한 남다른 애정을 드러냈다. 가장 기억에 남는 영상이 무엇이냐는 질문에 그는 망설임 없이 거미가 출연했던 영상을 꼽았다.

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조정석은 "거미 씨 출연했을 때다. 나의 적나라한 비밀까지 (이야기 했다)"며 "가장 나랑 가깝고 잘 아는 분이라 어쩔 수 없다"고 이야기했다.

이어 "자연스럽게 나하고 지연이하고 나오면 자연스러운 바이브가 나온다"라고 덧붙이며 아내와 함께했을 때만 나올 수 있는 편안한 분위기에 대해 이야기했다.

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이후에는 구독자들의 궁금증에 직접 답하는 Q&A 시간이 이어졌다. "채널 조정석에서 다시 보고 싶지 않은 영상이 뭐냐"라는 질문을 받은 조정석은 "특별히 없다. 거미 씨 편을 걱정하기는 했다. 나의 치부와 TMI가 계속 나와서"라고 답했다.

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그러면서 거미가 당시 방송에서 이야기하려다 끝내 공개하지 않았던 일화가 있었다고 밝혀 궁금증을 자아냈다. 조정석은 "그때 거미 씨가 이야기하려다가 안 나온 게 있다. 근데 다들 그걸 궁금해하신다"면서 자신과 장모님 사이에 있었던 에피소드를 꺼냈다.

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조정석이 공개한 사연은 장모님의 남다른 사위 사랑에서 비롯됐다. 그는 "우리 장모님께서 친구랑 오붓하게 자리하고 계신데, 제가 초대를 받아서 가는 날이었다. 인사드릴 겸 가려고 하는데 장모님이 지연이에게 전화를 건 거다"라며 당시 상황을 설명했다.

이어 "장모님이 '지연아 오빠 메이크업 했냐'라고 물어보셨다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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장모님이 사위의 메이크업 여부를 물어본 이유에 대해서도 조정석은 직접 설명했다. 그는 "메이크업 할 때랑 안 할 때랑 너무 달랐나 보다. 우리 장모님 입장에서는 사위를 또 자랑하고 싶고 그런 마음"이라고 덧붙였다.

한편 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.