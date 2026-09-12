유재석, 안정환과 대판 붙었다...7년 만 재회에 '벤치클리어링 발발' ('놀뭐')

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[스포츠조선 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 유재석과 안정환의 벤치클리어링이 발발한다.

9월 12일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 축구 해설위원 안정환이 출격해 멤버들과 한국 속 이탈리아 여행을 즐긴다.

특히 '유느'와 '안느'가 오랜만에 예능에서 재회해 관심을 집중시킨다. 안정환은 "재석이 형 운전하는 차에 오랜만에 탄다"라며, '요즘 애들' 이후 7년 만에 유재석 옆자리에 착석해 반가움을 드러낸다.

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그런가 하면, 유재석과 안정환은 투닥투닥 다투며 여전한 티키타카 케미를 뽐낸다. 유재석은 잠시 휴식을 취하고 있던 안정환을 찾아 나서며 "스타네. 스타야"라고 잔소리를 한다. 이에 억울해진 안정환은 "형! 나 오프닝할 때 밖에서 20분 서 있었어요. 오프닝 좀 짧게 해요"라고 발끈한다.

공개된 사진 속에는 갑작스럽게 유재석과 안정환의 벤치클리어링이 발발해 눈길을 끈다. 유재석은 안정환을 슬슬 피하며 입으로만 공격을 하고, 안정환은 타격감이 1도 없는 반응을 보인다. 멤버들은 "형이 100% 진다고요!"라고 유재석이 제대로 싸워 보기도 전에 과잉보호에 나서 폭소를 유발한다.

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유재석과 안정환이 오랜만에 대판 붙은 현장은 9월 12일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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한편, '놀면 뭐하니?'는 한국기업평판연구소가 발표한 '9월 예능 브랜드 평판' 1위에 오르며 프로그램의 영향력과 화제성을 입증했다. 또 한국소비자브랜드위원회가 주최한 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 올해의 주말 예능 프로그램상을 수상하며, 주말 예능 최강자임을 공고히 했다.

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wjlee@sportschosun.com