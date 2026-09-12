이경규, '미코 진(眞)' 우서윤에 애정 뚝뚝 "내가 '붕어빵'에서 키워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이경규가 올해 미스코리아 진으로 당선된 우서윤과의 특별한 인연을 공개했다.

12일 유튜브 채널 '갓경규'에는 "열 달 만에 만난 손녀 예린이한테 버림받고 눈물 쏙 뺀 이경규(태요미네)"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 이경규는 약 10개월 만에 만나는 100만 유튜버 태하의 동생 예린이를 만나기 위해 청주로 향했다.

오랜만에 예린이와 마주한 이경규는 반가움을 감추지 못했다. 그는 훌쩍 자란 예린이의 모습을 바라보며 "너 참 많이 컸다. 예쁘게 컸다"면서 "인기 만발이다. 너 이대로 쭉 관리하면 미스코리아 한 번 한다"라고 애정을 드러냈다.

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예린이의 남다른 외모를 칭찬하던 이경규는 자신의 과거 방송 경험까지 꺼내 들며 '미스코리아' 이야기를 이어갔다.

그는 "할아버지가 미스코리아 많이 키웠다. 이번에 우지원 딸 걔도 미스코리아다. 걔도 할아버지가 키웠다. 어디서? '붕어빵'에서"라며 과거 SBS 예능 프로그램 '스타주니어쇼 붕어빵'을 통해 인연을 맺은 스타 2세들을 언급했다.

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이어 "'붕어빵'에서 키운 애들이 미스코리아가 됐다. 이젠 네 차례"라고 너스레를 떨며 예린이에게 미스코리아 출전을 권해 웃음을 자아냈다.

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이경규는 여기서 그치지 않고 미스코리아가 되면 누릴 수 있는 다양한 경험을 설명하며 예린이의 꿈을 한껏 키워줬다. 그는 "미스코리아 하면 세계 일주도 하고 2년간 한국의 얼굴이 되는 거다"라고 말하며 진지한 듯하면서도 특유의 재치가 묻어나는 조언을 건넸다.

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2003년생인 우서윤은 우지원의 딸로, 어린 시절부터 대중에게 익숙한 인물이다. SBS '스타주니어쇼 붕어빵'에 출연하며 이름을 알렸고, 최근에는 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애2'에 등장해 성장한 근황을 공개하기도 했다.