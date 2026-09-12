서인영 "지흡하고 몇천만 원 써"...100억 쓰고도 또 수입 탕진 ('비서진')

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[스포츠조선 이우주 기자] SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 이서진과 김광규가 역대급 'my 스타' 서인영을 만나 사상 초유의 수발 포기 사태부터 속옷 화보 촬영, 솔직한 인생 이야기까지 유쾌한 하루를 완성했다.

'비서진'은 새 시즌 방송 이후 2주 연속 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 예능 1위를 차지한 데 이어 디지털 클립 누적 조회수가 1,500만뷰를 넘어서는 등 온라인에서도 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

지난 11일 방송에서 이서진과 김광규는 서인영의 속옷 화보 촬영 일일 매니저로 나섰다. 하지만 매니저가 기선제압을 위한 눈싸움, 5세 남자아이처럼 케어하기, '공주님'이라고 부르기 등 끝없는 '사용 설명서'를 전달하자 이서진은 "그런데 애기가 아니잖아. 40대잖아. 난 5살 남자애 정말 싫어한다"라고 반응했다. 결국 "형이 해라 오늘"이라며 수발 포기를 선언했고, 김광규가 "인수인계만 15분이 지나고 있다. 이게 무슨 개과천선이냐"라고 하자 이서진은 "개과천선하면 다시 올게"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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본격적인 촬영이 시작되자 서인영은 프로페셔널한 모습으로 반전을 보여줬다. 김광규는 "멋진 것 같다. 프로페셔널이다. 남자도 속옷 공개하기가 쉽지 않다. 속옷을 공개한다는 건 프로페셔널하다. 그런 점에서 멋있다"라고 감탄했다. 서인영이 촬영 중 "똥배 어떡해?", "부유방 어떡해"라고 걱정하자 이서진은 "후반 작업하면 돼. 걱정하지 마"라고 안심시켰다.

과거 화려했던 소비 생활도 솔직하게 공개했다. 서인영은 "아빠가 계산해 보니까 건물 3채였다고 하더라. 장부 다 있거든. 우리 아빠가 보기엔 내가 미친 애인 거다"라며 "지방흡입하고 돈 몇천만 원 썼더니 아빠한테 카드 뺏겨서 100만 원 용돈받아 쓴다"라고 밝혔다.

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회식에서는 연말 결혼을 계획 중인 남자친구와의 고민을 털어놨다. 서인영이 "나 이번에는 진짜 잘 살고 싶어"라고 하자 이서진은 "그런 마음으로 결혼하면 안 돼. 그러니까. 두 번째는 좀 더 신중할 필요가 있다 그거지"라고 현실적인 조언을 건넸다. 연애 고민에는 "같이 기도로 극복하든가. 새벽 기도를 나가든가. 헤어지든가"라고 답해 웃음을 더했다.

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서인영은 과거 논란과 '개과천선'의 의미도 밝혔다. 그는 "여러 가지가 갑질했다고 된 건데 내가 '개과천선'하는 이유는 내가 아니라고 다 설명하는 것보다 내가 그냥 인정하고, 옛날에 꼴값 떨었던 것도 인정하면서 '내가 더 잘될 수 있게 변해갈 수 있는 과정이 아닌가', '내가 더 발전하지 않을까'하는 생각을 했다"라고 털어놨다. 이에 이서진은 "개과천선 안 해도 된다고 생각한다. 굉장히 노력하고 생각도 있고 절대 수위를 넘지 않는다"라고 평가하며 하루를 마무리했다

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한편 방송 말미에는 '비서진' 최초 수발 A/S를 받게 된 배우 지창욱의 모습이 예고돼 기대감을 높였다. SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com