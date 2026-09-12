이유영, 둘째 딸 출산..“산모와 아기 모두 건강. 회복에 전념 중”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이유영이 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

이유영의 소속사 에이스팩토리는 지난 11일 이유영이 최근 둘째 아이를 출산했다고 전했다. 소속사에 따르면 산모와 아기 모두 건강하며, 현재 가족들의 축하와 보살핌을 받으며 회복에 전념하고 있다.

이유영은 2024년 5월 비연예인 남성과 혼인신고를 하며 부부의 연을 맺었다. 같은 해 8월 첫 딸을 출산한 데 이어, 지난해 9월 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 결혼식을 진행했다.

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올해 4월에는 둘째 임신 소식을 공개하며 다시 한 번 많은 관심을 받았다. 출산을 앞둔 지난달에는 첫째 딸과 함께한 만삭 화보를 공개해 팬들의 축하를 받기도 했다.

한편 이유영은 2014년 영화 '봄'을 통해 배우로 데뷔했다. 첫 작품으로 밀라노국제영화제 여우주연상을 수상하며 이름을 알렸으며, 이후 영화 '간신', '디바', '소방관'을 비롯해 드라마 '터널', '친애하는 판사님께', '서초동', '프로보노' 등 다양한 작품에서 활약했다.

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tokkig@sportschosun.com