유재석, 나이트클럽서 안정환 목격.."사생팬? 나도 돈 내고 들어가"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 전 축구선수 안정환과의 첫 만남을 둘러싼 에피소드를 공개했다.

11일 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 이날 본방송을 앞두고 "방구석 전문가들의 유일무이 간담회"라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다. 이날 방송에는 안정환이 게스트로 출연한 가운데, 유재석이 과거 안정환과의 첫 만남을 회상하며 뜻밖의 이야기를 꺼내 관심을 모았다.

이날 주우재는 안정환에게 "안정환 해설위원께서 유재석 씨를 처음 만난 곳이 나이트클럽이라던데 맞냐"라고 물었다.

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갑작스러운 질문에 안정환은 "제가요?"라며 당황한 모습을 보였다. 이에 유재석은 "안정환 씨를 만난 게 아니고 제가 본 것"이라고 설명하며 당시 상황을 바로잡았다.

그러자 하하는 유재석을 향해 "사생팬이었냐"라고 장난스럽게 물었고, 유재석은 곧바로 "저도 제 지인들과 가 있는 상황이었다"라고 해명 아닌 해명을 내놨다.

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하지만 출연진들은 유재석을 놓아주지 않았다. 한술 더 떠 허경환이 "어떻게 들어갔냐"라고 묻자, 유재석은 오히려 당당한 태도로 "왜 못 들어가냐. 돈 내고 들어갔다"라고 받아쳐 폭소를 더했다.

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한편 MBC '놀면 뭐하니?'는 연예계 웃수저들의 리밋 없는 오픈형 버라이어티를 그린 작품이다. 매주 토요일 오후 6시 30분 방송.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com