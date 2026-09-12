“한 번밖에 대화 못했는데..아버지 4년 전 별세” 다니엘 린데만, 가슴 아픈 가정사

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 다니엘 린데만이 오랫동안 만나지 못했던 친아버지가 이미 세상을 떠났다는 사실을 뒤늦게 알게 된 사연을 전했다.

다니엘 린데만은 지난 11일 개인 계정에 글을 올리고 친아버지의 별세 소식을 접하게 된 심경을 밝혔다. 그는 생전에 아버지와 나눈 대화가 단 한 차례뿐이었으며, 그것도 화상통화를 통해서였다고 털어놨다. 아버지는 4년 전 뇌종양으로 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

그는 아버지가 수술 이후에도 놀라운 회복력을 보였다는 이야기를 전했다. 수술 다음 날에는 무려 10km를 걸었으며, 몇 달이 지난 뒤에는 예루살렘 마라톤에도 참가해 완주했다고 한다.

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특히 다니엘의 마음을 붙잡은 것은 수술 직후 아버지가 가장 먼저 자신의 손을 확인했다는 이야기였다. 평생 클래식 기타를 연주해온 만큼, 수술 이후에도 기타를 계속 칠 수 있을지가 가장 걱정됐던 것으로 보인다.

다니엘은 오랜 시간 직접 만나지 못했던 아버지를 떠올리며 복잡한 마음도 내비쳤다. 그는 아버지와 자신의 모습을 비교하며 크게 닮은 것 같지는 않다고 생각하면서도, 결혼 소식을 직접 알리지 못한 점과 곧 태어날 딸을 보여드리지 못한다는 사실에 미안한 마음이 들었다고 고백했다.

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친아버지를 향한 원망도 있었다고 솔직하게 밝혔다. 하지만 어머니로부터 아버지가 좋은 사람이었다는 이야기를 들어왔다며 이제는 더 이상 미워하지 않으려 한다고 했다.

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다니엘의 가족사는 과거 방송에서도 공개된 바 있다. 그는 2015년 한 방송에서 어머니가 자신을 홀로 키웠으며, 친아버지는 이스라엘 출신 군인이었다고 밝힌 바 있다. 전쟁으로 인해 아버지가 이스라엘로 돌아가게 되면서 이후 직접 만날 기회가 없었다고 설명했다.

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한편 독일 출신 방송인 다니엘 린데만은 JTBC '비정상회담'을 통해 국내 시청자들에게 이름을 알렸다. 이후 '톡파원 25시' 등 여러 프로그램에 출연하며 활동 영역을 넓혔으며, 현재는 개인 유튜브 채널 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

다니엘은 2023년 비연예인 한국인 여성과 결혼했다. 두 사람은 약 2년간 교제한 끝에 부부가 됐으며, 지난 6월에는 SNS를 통해 아빠가 된다는 소식을 알렸다. 이후 태어날 아이가 딸이라는 사실도 직접 공개해 많은 축하를 받았다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

살면서 한번만 (그것도 화상통화로) 얘기를 나눈 아버지가 4년 전에 뇌종양으로 돌아가신 사실을 알게 됐어요.

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수술을 받고 다음 날에 10km를 걷고 몇달 뒤에 예루살렘 마라톤을 완주하셨다고 하네요.

그리고 수술을 마치고 제일 처음으로 확인하신 게 손이었다고 해요. 평생 클래식 기타를 쳐와서 계속 연주를 할 수 있는지 궁금해 하셨기 때문이래요.

이렇게 보니 별로 닮지도 않았던 것 같고 평생 만난 적도 없지만..결혼했다는 이야기를 전해 드리지 못하고 곧 태어날 딸을 보여드리지 못해서 괜히 죄송스럽네요.

솔직히 오랫동안 원망했어요. 그러나 엄마 말로는 정말 좋은 사람이었다고 하니 나도 더 이상 원망하지 않으려고요.

편히 쉬십시오.