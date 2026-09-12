서강준 "해외 사는 친누나와 거의 남처럼 지내, 교감 0.1도 없다" ('핑계고')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 서강준이 친누나와의 현실남매 케미를 보였다.

12일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '천고마비는 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 배우 서강준과 안은진이 게스트로 출연했다.

누나가 한 명 있다는 서강준은 "누나랑은 거의 남이다 누나를 너무 사랑한다. 서로 너무 사랑하는데 서로 챙기지 않고 연락도 안 한다"고 밝혔다. 유재석은 "사랑한다는 건 기본적으로 가족이니까 그런 마음이 있지만 너무 사랑한다고 얘기할 정도면 그런 교감이 있는 거 아니냐"고 의아해했지만 서강준은 "교감은 0.1도 없다. 누나가 어떻게 사는지 어머니 아버지한테 물어보고 이렇게 잘 산다 하면 마음이 놓인다. 걱정이 많이 되고 해외에서 생활하고 있다. 가끔 밥 굶지 말라고 용돈도 보내주는데 그런 거 보면 내가 누나를 많이 사랑하는구나 싶다. 그때 (누나한테) 이모티콘이 많이 날아온다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

매일 샐러드를 먹을 정도로 식단을 철저하게 지킨다는 서강준은 "저녁은 그때그때 먹고 싶은 거 먹는다. 저 네 끼 먹는다. 근데 탄수화물만 한끼 먹는다. 나머지는 단백질을 먹는다"고 밝혔다.

안은진은 "저는 과자를 평소에 되게 많이 먹는데 (서강준은) 안 먹는다더라. '왜 안 먹냐' 물어봤더니 어디서 과자 먹으면 살이 찐다고 얘기한 적이 있다. 다이어트하고 싶으면 과자 절대 드시면 안 된다고 얘기해서 먹으면 안 된다더라. 먹고 싶어도 자기가 그 얘기를 했으니까 먹지 않는다는 얘기를 듣고 대단하다 싶었다"고 서강준의 놀라운 자제력에 감탄했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com