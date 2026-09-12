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서강준 "해외 사는 친누나와 거의 남처럼 지내, 교감 0.1도 없다" ('핑계고')

이우주 기자

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서강준 "해외 사는 친누나와 거의 남처럼 지내, 교감 0.1도 없다" ('핑계고')

[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 서강준이 친누나와의 현실남매 케미를 보였다.

12일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '천고마비는 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 배우 서강준과 안은진이 게스트로 출연했다.

누나가 한 명 있다는 서강준은 "누나랑은 거의 남이다 누나를 너무 사랑한다. 서로 너무 사랑하는데 서로 챙기지 않고 연락도 안 한다"고 밝혔다. 유재석은 "사랑한다는 건 기본적으로 가족이니까 그런 마음이 있지만 너무 사랑한다고 얘기할 정도면 그런 교감이 있는 거 아니냐"고 의아해했지만 서강준은 "교감은 0.1도 없다. 누나가 어떻게 사는지 어머니 아버지한테 물어보고 이렇게 잘 산다 하면 마음이 놓인다. 걱정이 많이 되고 해외에서 생활하고 있다. 가끔 밥 굶지 말라고 용돈도 보내주는데 그런 거 보면 내가 누나를 많이 사랑하는구나 싶다. 그때 (누나한테) 이모티콘이 많이 날아온다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

서강준 "해외 사는 친누나와 거의 남처럼 지내, 교감 0.1도 없다" ('핑계고')

매일 샐러드를 먹을 정도로 식단을 철저하게 지킨다는 서강준은 "저녁은 그때그때 먹고 싶은 거 먹는다. 저 네 끼 먹는다. 근데 탄수화물만 한끼 먹는다. 나머지는 단백질을 먹는다"고 밝혔다.

안은진은 "저는 과자를 평소에 되게 많이 먹는데 (서강준은) 안 먹는다더라. '왜 안 먹냐' 물어봤더니 어디서 과자 먹으면 살이 찐다고 얘기한 적이 있다. 다이어트하고 싶으면 과자 절대 드시면 안 된다고 얘기해서 먹으면 안 된다더라. 먹고 싶어도 자기가 그 얘기를 했으니까 먹지 않는다는 얘기를 듣고 대단하다 싶었다"고 서강준의 놀라운 자제력에 감탄했다.

wjlee@sportschosun.com

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