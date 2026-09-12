김준호, 쿠바드 증후군 걸렸다더니..♥김지민과 알콩달콩 브런치 데이트

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 부부 김준호·김지민이 여유로운 브런치 데이트를 즐기며 달달한 신혼 분위기를 자랑했다.

11일 김지민은 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 편안한 차림으로 한 식당을 찾은 김준호와 김지민의 모습이 담겼다.

두 사람은 식사를 앞두고 나란히 앉아 셀카를 남기며 다정한 분위기를 연출했다. 꾸밈없는 일상적인 모습에서도 서로를 향한 애정이 고스란히 느껴져 눈길을 끈다. 특히 결혼 후에도 변함없이 함께 시간을 보내며 알콩달콩한 일상을 이어가는 모습이 훈훈함을 더했다.

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특히 임신 중인 김지민은 화장기 없는 수수한 모습으로 카메라 앞에 섰음에도 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비를 자랑해 감탄을 자아냈다. 편안한 분위기의 데이트에서도 자연스러운 미모를 뽐내며 눈길을 끌었다.

한편 김준호와 김지민은 오랜 기간 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺으며 많은 축하를 받았다. 이후에도 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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한편 김지민은 개그맨 김준호와 3년간의 열애 끝에 지난해 결혼했다. 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했던 두 사람은 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 2세의 성별은 아들로 알려졌으며, 내년 2월 출산 예정이다.

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특히 김준호는 김지민의 임신에 대신 입덧하는 쿠바드 증후군을 겪고 있다고 밝힌 바 있다. 지난달 방송된 SBS '미운 우리 새끼(이하 '미우새')'에서는 김준호, 김지민 부부의 출산 풀스토리가 단독 공개됐다. 당시 김준호는 임신한 김지민을 위해 직접아귀찜 만들기에 나섰다. 그러던 중 김준호는 헛구역질을 하며 "너무 사랑하면 대신 입덧하는 것 아냐"라고 말했다.

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하지만 김지민은 "입덧하는 사람이 지금 이런 걸 손질한다고?"라"오빠가 입덧을 왜 하냐. 이게 진짜 근거가 있는 거냐"고 황당해 했다. 이에 김준호는 "너무 사랑하면 대신한다"고 답했다. 김준호는 한 달째 입덧 증상을 보이고 있다고. 아내의 임신 이후 남편에게도 메스꺼움이나 체중 변화 등 임신과 유사한 증상이 나타나는 현상은 '쿠바드 증후군'으로 불린다.