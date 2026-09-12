세븐틴 호시, 전역 6개월 앞두고 무릎 부상..“전방십자인대 완전 파열”

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[스포츠조선 박아람 기자] 군 복무 중인 세븐틴 멤버 호시가 무릎 부상으로 수술을 받게 됐다. 전역을 약 6개월 앞둔 시점에서 발생한 부상 소식에 팬들의 걱정도 커지고 있다.

호시는 12일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 직접 부상 사실을 알렸다. 그는 팬들에게 "캐럿(팬덤명)들 안녕하세요. 조금 놀라실 수도 있는 소식이라 조심스럽게 글을 남겨봅니다"라고 인사를 건넨 뒤 현재 상황을 설명했다.

호시는 "제가 지상군 공연팀 연습 도중 무릎을 다쳐 검사를 받았는데 전방십자인대 완전 파열이라는 진단을 받게 되었습니다. 이로 인해 수술 후 당분간 회복에 집중해야 해서 예정되어 있던 태권도시범대 행사와 지상군 페스티벌에 함께하지 못하게 되었습니다"라고 밝혔다.

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이번 부상으로 호시는 당초 참여를 준비했던 공연 일정에도 불참하게 됐다. 특히 지상군 페스티벌은 호시가 세븐틴 멤버 우지와 함께 오디션을 통과하며 출연을 기대했던 무대여서 아쉬움이 더욱 큰 상황이다.

호시는 앞서 지난 7월 위버스를 통해 "호시우지 지상군페스티벌 오디션 합격했다. 재계약해서 그런가"라며 "아 설렌다"고 적으며 공연에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

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올해 지상군 페스티벌은 10월 1일부터 5일까지 충남 계룡대 활주로에서 개최될 예정이다. 군악·의장대 공연을 비롯해 태권도 시범과 육군 공연팀의 무대 등이 준비된 것으로 알려졌다. 호시가 부상 소식을 전한 12일 기준으로 행사가 시작되기까지 약 19일이 남은 시점이었다.

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호시는 예정돼 있던 무대에 오르지 못하게 된 것에 대한 아쉬움도 전했다.

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그는 "저도 정말 기다리고 기대했던 무대들이라 열심히 준비했었는데 함께하지 못하게 되서 너무 아쉽고 기다려주신 캐럿들에게도 미안한 마음이 큽니다. 비록 저는 함께하지 못하지만 태권도시범대와 지훈이가 함께하는 지상군 공연팀에도 많은 응원 부탁드릴게요"라고 당부했다.

팬들을 향한 걱정도 잊지 않았다. 호시는 "저도 치료 잘 받고 회복에 집중해서 얼른 건강한 모습으로 복귀하겠습니다. 너무 걱정하지 마세요!"라고 전하며 건강한 모습으로 돌아오겠다는 뜻을 밝혔다.

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호시는 지난해 9월 16일 육군 현역병으로 입대했다. 이후 올해 1월 새롭게 꾸려진 육군태권도시범대로 차출돼 복무해왔다. 국가 행사와 각종 공연에 참여하며 태권도 시범 및 퍼포먼스를 선보이기도 했다.

그동안 호시는 육군 공식 채널 등을 통해 태권도 시범대 활동 모습을 공개했으며, 제107주년 삼일절 기념 문화행사와 국립중앙박물관 공연예술축제 등에도 참여하며 주목받았다.

이번에 진단받은 전방십자인대 완전 파열은 무릎 관절의 안정성을 유지하는 주요 인대가 끊어진 상태를 뜻한다. 일반적으로 수술 이후 일상적인 활동으로 돌아가기까지는 일정 기간의 회복이 필요하며, 운동이나 격렬한 활동을 재개하기 위해서는 장기간의 재활 과정이 요구되는 것으로 알려져 있다.

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군 복무 중 발생한 부상이라는 점에서 향후 복무 일정에도 관심이 쏠리고 있다. 전방십자인대 완전 파열로 수술을 받는 경우 군 신체등급 및 치료 경과 등에 따라 의병전역 심사 대상이 될 수 있기 때문이다. 다만 호시의 구체적인 군 복무 여부와 일정은 향후 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.

또한 호시는 세븐틴 내에서 퍼포먼스팀 리더로 활동하며 안무 제작과 퍼포먼스 구성에도 적극적으로 참여해온 만큼, 이번 부상이 향후 팀 활동에 어떤 영향을 미칠지에도 관심이 이어지고 있다.

한편 호시의 예정 전역일은 2027년 3월 15일이다.

tokkig@sportschosun.com