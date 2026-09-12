‘지연과 이혼’ 황재균, 카페 사업 두 차례 실패 고백..“3개월 만에 망했다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 야구선수 황재균이 현역 시절 성수동에서 카페 사업에 뛰어들었다가 두 차례 폐업을 겪었던 일화를 공개했다.

황재균은 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '일루황'을 통해 공개된 영상에서 성수동을 찾아 쇼핑과 먹거리 탐방에 나섰다. 이날 영상의 제목은 '황재균은 어떻게 패션황이 되었나'였다.

평소 패션에 관심이 많은 것으로 알려진 황재균은 이날 자신의 스타일에 대한 이야기를 먼저 꺼냈다. 그는 옷을 고를 때 자신에게 어떤 스타일이 잘 어울리는지 살펴보면서 조금씩 감각을 키워왔다고 설명했다.

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성수동을 돌아다니던 중에는 과거 이곳에서 사업을 했던 경험도 자연스럽게 공개했다. 황재균은 디저트 가게에 들러 이야기를 나누던 중 과거 카페 운영에 도전했던 사실을 털어놨다.

그는 "내가 3년 전에 베이글 카페를 야심 차게 오픈했다가 5개월 전에 망해서 두 번째로 야심 차게 샐러드 카페로 바꿨는데 3개월 만에 망했다"고 말했다.

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베이글을 주제로 한 카페를 먼저 운영했지만 오래 버티지 못했고, 이후 같은 장소에서 샐러드 카페로 업종을 변경했지만 이 역시 짧은 기간 만에 문을 닫았다는 설명이다.

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이에 제작진은 두 사업의 운영 기간을 합쳐도 1년이 되지 않는다는 점을 지적했다. 그러자 황재균은 "나 성수 피플이야"라고 받아치며 특유의 유쾌한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

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이날 황재균은 성수동 곳곳을 둘러보며 자신의 패션 감각을 뽐내기도 했다. 쇼핑을 하던 중 직원에게 옷차림에 대한 칭찬을 받자 자신 있게 반응하며 '패션황'이라는 별명에 걸맞은 모습을 보였다.

황재균은 과거 패션에 대한 시행착오를 겪으면서 자신에게 어울리는 스타일을 찾아왔다고 밝혔다. 화려한 의상에 도전해본 뒤에는 기본적으로 무난한 옷을 입으면서 한 가지 포인트를 더하는 방식이 자신에게 잘 맞는다고 생각하게 됐다고 설명했다.

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한편 황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 이후 롯데 자이언츠와 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠, kt wiz 등에서 선수로 활동했다.

2022년에는 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼 소식을 전했다. 이후 2025시즌을 끝으로 현역 선수 생활을 마무리했으며, 올해 2월 SM C&C와 전속계약을 맺고 방송인으로 새로운 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com