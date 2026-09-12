'남셋여셋' 이선정, 가슴 볼륨 다 사라졌다더니..초미니로 뽐낸 늘씬 각선미 "곧 50살"

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[스포츠조선 김소희 기자] '원조 섹시 스타' 배우 이선정이 40대에도 여전한 늘씬한 몸매와 거침없는 입담을 자랑했다.

11일 이선정의 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '홍대에 가면 뭐 입지? 이선정의 MZ 패션 탐방기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이선정은 오랜만에 홍대를 찾아 과거의 추억을 떠올렸다. 그는 "홍대를 거의 20대 이후로 처음 왔다"며 감회에 젖었다.

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이어 "잘 나갈 때 여기서 촬영하고 그럴 때는 지나가면 사람들이 다 모였다. 그 당시에는. 지금은 뭐 내가 누군지 모르잖아"라고 솔직하게 말했다. 이에 제작진은 "길에 사람이 없어서 그런 거다"라며 이선정을 위로해 웃음을 자아냈다.

이후 이선정은 '40대지만 입을 수 있다'를 주제로 홍대의 한 옷가게를 찾아 다양한 패션을 직접 선보였다. 민소매와 청바지부터 시스루 치마까지 여러 스타일을 소화하며 여전한 패션 감각을 뽐냈다.

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특히 클럽룩으로 초미니 반바지에 슬리브리스, 오버핏 셔츠를 매치한 이선정은 40대라는 나이가 무색할 정도로 늘씬한 몸매와 각선미를 자랑했다. 과감한 스타일도 자연스럽게 소화하며 남다른 비율을 과시했다.

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20대 시절 클럽에 갈 때 어떤 옷을 입었냐는 질문에는 당시의 패션을 떠올리며 "가리고 다녔다. 하도 사진 촬영을 벗고 찍고 그래가지고. 평상시에 면 티에 청바지만 입고 다녔다. 그래도 먹혔다"라고 회상했다.

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과거 화보와 촬영 등에서 파격적인 스타일을 선보였던 것과 달리, 평소에는 오히려 수수한 차림을 즐겼다는 설명이다.

이후에도 발레 코어룩, 연하 남친 룩 등 다양한 스타일에 도전한 이선정은 "곧 50살이다"라며 "제일 사고 싶은 건 핫팬츠인데 입고 나갈 때가 없다"라고 웃으며 현실적인 고민을 털어놨다.

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먹는 것에서도 세월의 변화를 실감한다고 밝혔다. 홍대에서 유명한 떡볶이 가게를 찾은 이선정은 "예전엔 떡볶이 1인분 다 먹었는데 지금은 못 먹겠다. 나이 들어서. 쌀국수도 두 개씩 먹었다. 그때는 소화가 어쩜 그렇게 빨리 되는지 모르겠다"라며 20대 시절과 달라진 소화력을 언급했다.

과거에는 거뜬하게 먹었던 음식도 이제는 부담스럽다며 웃음을 보이는 등 나이가 들면서 자연스럽게 달라진 자신의 모습을 솔직하게 털어놨다.

그러던 중 이선정은 자신의 외모와 관련한 댓글을 언급하며 또 한 번 거침없는 입담을 선보였다. 그는 "댓글에 '가슴 다 어디 갔지?' 이런 분들도 있더라. 어디 가긴 어디 가요. 나이와 함께 사라졌다. '바람과 함께 사라지다'처럼 나이와 함께 사라졌다"라고 솔직하게 말해 폭소를 자아냈다.

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세월에 따른 변화를 숨기기보다 유쾌한 농담으로 풀어낸 이선정의 솔직한 태도가 눈길을 끈다. 40대의 현재를 있는 그대로 받아들이면서도 다양한 패션을 자신 있게 소화하는 모습으로 또 다른 매력을 보여줬다.

한편 이선정은 1995년 가수 김부용의 히트곡 '풍요 속의 빈곤' 무대에서 1대 '맘보걸'로 등장해 큰 인기를 얻었다. 이후 1990년대 인기 시트콤 '남자 셋 여자 셋'에 출연해 전성기를 누렸으며 이후 '내 마음을 뺏어봐' '키스할까요' '나는 그녀가 좋다' '결혼이야기' 등에 출연했다.