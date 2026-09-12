'임신설 없던' 레이디 가가, 엄마됐다..아기 품에 안은 모습 포착

사진출처 페이지식스

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[스포츠조선 김소희 기자] 팝스타 레이디 가가가 첫아이를 품에 안았다.

11일(현지시간) 미국 매체 페이지식스 단독 보도에 따르면 레이디 가가와 약혼자 마이클 폴란스키가 첫 아이를 맞이했다.

페이지식스는 최근 레이디 가가와 마이클 폴란스키는 최근 첫 아이를 품에 안았다고 보도했다. 아기의 이름과 성별, 생년월일 등 구체적인 정보는 아직 알려지지 않았다. 다만 세 사람이 미국 북부 캘리포니아에서 함께 있는 모습이 처음으로 포착되면서 출산 소식이 전해졌다. 공개된 사진 속 레이디 가가는 갓난아기를 가슴 가까이 품에 안은 채 이동하고 있었으며, 폴란스키가 곁을 지켰다. 두 사람이 아기와 함께 있는 모습이 포착되면서 레이디 가가의 출산 소식에 더욱 관심이 쏠리고 있다.

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다만 레이디 가가와 폴란스키는 현재까지 출산과 관련해 공식적인 입장을 밝히지 않고 있다.

레이디 가가는 그동안 여러 차례 '엄마가 되는 것'이 자신의 가장 큰 바람이라고 밝혀왔다.

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지난해 10월 미국 프로그램 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'(The Late Show with Stephen Colbert)에 출연한 레이디 가가는 앞으로 도전하고 싶은 일을 묻는 질문에 "내가 정말 원하는 건 엄마가 되는 것"이라며 "엄마로서의 책임을 다할 준비가 다 돼 있다"고 말했다.

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이어 "저는 많은 일을 하고 싶지만, 진정으로 원하는 것은 엄마가 되는 것"이라고 전하며 오랫동안 간직해온 바람을 드러냈다.

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레이디 가가와 폴란스키는 2019년 교제를 시작했다. 이후 2024년 7월 레이디 가가가 폴란스키를 자신의 "약혼자"라고 소개하면서 약혼 사실이 공식적으로 알려졌다.

오랜 시간 '엄마가 되고 싶다'는 바람을 밝혀온 레이디 가가가 실제로 첫 아이와 함께 있는 모습이 포착되면서 팬들의 관심도 이어지고 있다. 다만 현재까지 양측의 공식적인 출산 발표는 나오지 않은 상태다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com