'신세계家 장녀' 애니, 1만5천원 영화 티켓값 논쟁에 소신 "합당한 가격"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 회장의 장녀인 그룹 올데이 프로젝트의 애니(본명 문서윤)가 영화 티켓값 논쟁에 소신을 드러냈다.

11일 올데이 프로젝트 공식 유튜브 채널에는 "LEARNING CREW - 영화"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 올데이 프로젝트 멤버 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서는 힙합 프로듀서 허키 시바세키를 초대해 영화에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 대화에서 특히 눈길

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을 끈 것은 영화 티켓값을 둘러싼 멤버들의 의견이었다. 허키 시바세키는 '티켓값 뽕 뽑는 인생 작품 감별법'을 주제로 이야기를 꺼냈고, 자연스럽게 최근 영화관 티켓값에 대한 논쟁으로 이어졌다.

타잔은 "영화 티켓값이 1만 5000원인데 OTT 한 달 값이랑 비슷하다. 근데 더 많이 볼 수 있다"라고 말했다. 영화 한 편을 관람하는 비용과 OTT 서비스를 한 달 동안 이용하는 비용을 비교하며 영화관 관람에 대한 부담을 언급한 것.

이에 애니는 영화관에서만 느낄 수 있는 차이가 있다는 의견을 내놨다. 그는 "영화관에서만 나오는 영화가 있지 않냐. 만약 영화관에서도 나오고 OTT에서도 나오면 집에서 봤다"라고 받아쳤다.

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그러자 타잔은 "팝콘이 없지 않냐"라고 반박했고, 애니는 이에 굴하지 않고 "팝콘 집에서 만들어 먹을 수도 있고 CGV는 배달도 된다"라고 말했다.

멤버들 사이에서 영화관 관람을 둘러싼 의견이 팽팽하게 맞선 가운데 허키 시바세키는 영화관만의 특별한 경험에 주목했다.

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그는 "영화관에 간다는 건 전체적인 경험을 산다는 것"이라며 "팝콘도 사고 의자에 앉아 여러 사람과 한 방향을 바라보며 영화를 본다. 이런 전체적인 경험을 사는 거다"라고 자신의 생각을 전했다.

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이어 "그게 1만 5000원이면 괜찮은 것 같다. 근데 어릴 때보다 영화값이 그렇게 안 비싸진 것 같다"라고 덧붙이며 현재 영화 티켓 가격이 경험의 가치까지 고려하면 크게 부담스럽지 않다는 의견을 밝혔다.

그러자 우찬은 곧바로 다른 의견을 내놨다. 그는 "아니다. 요즘 비싸졌다. 리클라이너다, 4D다 하면서"라고 반박하며 최근 영화관 관람 비용이 체감상 높아졌다는 입장을 전했다.

하지만 애니는 허키 시바세키의 의견에 동의했다. 그는 "저는 티켓값이 합당하다"라고 말하며 영화관에서 영화를 관람하는 데 드는 비용이 충분히 납득할 만하다는 소신을 밝혔다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com