‘슈퍼스타K3’ 신지수, 19일 결혼..“2년 반 연애 끝 부부의 연 맺게 됐다”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K3'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 가수 신지수가 결혼을 앞두고 있다.

신지수는 지난 12일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 전했다. 결혼식은 오는 19일 오전 11시 서울의 한 대학교 컨벤션센터 내 웨딩홀에서 진행될 예정이다.

신지수는 결혼을 앞둔 소감도 함께 전했다. 그는 "조용히 결혼식을 준비하고 싶었는데 가수로써의 저를 잊지 않고 따뜻하게 축하하신 분들 감사합니다. 함께 일을 때 가장 따뜻하고 나 다운 사람이 되어주는 사람과 홍콩과 서울을 오가며 이어온 2년 반의 연애 끝에 부부의 연을 맺게 되었습니다. 서로의 있는 모습 그대로를 존중하며 잘 살아가겠습니다. 감사합니다"라고 밝혔다.

Advertisement

예비 남편은 홍콩대학교(HKU) 경영학부(BBA)를 졸업한 금융 전문가로 알려졌다. 두 사람은 홍콩과 서울을 오가는 장거리 연애를 이어오며 약 2년 6개월간 사랑을 키워온 끝에 결혼을 결정하게 됐다.

결혼을 앞둔 신지수는 최근 지인들과 함께한 청첩장 모임 사진도 공개했다. 사진에는 결혼 준비로 한층 설레는 분위기의 신지수와 함께 심플한 디자인으로 제작된 청첩장이 담겨 눈길을 끌었다.

Advertisement

신지수는 2011년 Mnet '슈퍼스타K3'에 출연해 자신만의 개성 있는 음색으로 시청자들의 관심을 받았다. TOP11까지 진출하며 이름을 알린 그는 이후 음악 활동을 이어가며 각종 OST 작업에도 참여했다.

Advertisement

약 4년간의 연습생 생활을 거친 신지수는 2015년 미니앨범 '20'S PARTY 1'을 발표하며 정식 가수로 데뷔했다.

Advertisement

현재는 음악을 넘어 미술과 디자인 분야에서도 활동하고 있다. 신지수는 '베비카소(babicasso)'라는 이름으로 미술 작가이자 디자이너로 활동하며 자신만의 창작 세계를 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com