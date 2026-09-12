넥슨, 홍대에 '메이플스토리' 방탈출 카페 연다…5개 테마 순차 공개

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넥슨이 '메이플스토리'의 세계관을 현실 공간으로 옮긴 방탈출 카페를 선보인다. 게임 IP를 활용한 오프라인 체험 공간을 확대하면서 기존 이용자는 물론 홍대 방문객과 방탈출 마니아까지 접점을 넓히려는 행보다.

넥슨은 이상크리에이티브와 협업해 '메이플스토리' IP를 활용한 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프(MAPLESTORY ESCAPE)'를 오는 21일 정식 오픈한다고 밝혔다.

'메이플스토리 이스케이프'는 서울 마포구 와우산로 90, 홍익대학교 정문 인근에 마련된다. '메이플스토리'에 등장하는 주요 지역과 세계관을 방탈출 콘텐츠로 재구성해 참가자가 게임 속 이야기를 현실 공간에서 직접 풀어가는 방식이다. 2~6명이 한 팀으로 참여할 수 있으며, 정기 예약은 매주 월요일 오전 10시 YES24에서 시작한다.

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전체 공간은 5개 테마로 구성된다. 21일 스릴러 테마의 '커닝시티'와 아케이드 테마의 '무릉도원'을 먼저 선보이고, 28일에는 스푸키 테마 '헌티드 맨션'을 공개한다. 이어 10월 5일 잠입 테마 '에델슈타인', 10월 12일 아케이드 테마 '루디브리엄'이 차례로 문을 연다. 각 테마는 원작 지역의 특징을 살리면서 장르에 맞춰 다른 방식의 방탈출 경험을 제공하도록 구성했다.

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전체 이야기는 '차원의 도서관'에서 시작된다. 도서관 깊숙한 곳에서 결말이 비어 있는 다섯 권의 책이 발견되고, 참가자는 뒤틀린 이야기를 바로잡기 위해 책 속으로 들어간 용사가 된다. 각 공간에서 '차원의 조각'을 회수하고 비어 있는 결말을 완성하는 것이 핵심 줄거리다.

정식 오픈을 앞두고 '메이플스토리' 이용자를 위한 선예매 혜택도 마련했다. 대표 캐릭터 레벨이 270 이상인 이용자에게 멤버십 코드를 발급해 27일까지 첫 주 선예매에 참여할 수 있도록 한다. 방탈출 기록 경쟁 이벤트인 '메이플 방탈출 넘버원'도 진행한다. 정식 오픈 첫 주 동안 매일 가장 빠른 기록을 세운 팀에게 해당 팀이 1위를 기록한 테마와 '메이플스토리' 대표 캐릭터를 활용해 제작한 아크릴 스탠드를 증정한다.

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홍대 일대를 활용한 이벤트도 선보인다. '커닝시티 in 홍대'에서는 커닝시티 NPC인 다크로드, 몽땅따, 슈미가 홍대 거리에 등장한다. 미니게임에서 승리한 참가자에게는 'ESCAPE L홀더'를 제공한다.

크리에이터와 함께하는 행사도 예정돼 있다. 10월 9일부터 11일까지 사흘간 진행되는 '메이플 이스케이프 데이(MAPLE ESCAPE DAY)'에는 세글자, 팡이요, 명예훈장, 청묘, 진격캐넌 등 '메이플스토리' 크리에이터들이 방탈출 카페 아르바이트생으로 참여한다. 참가 신청은 오는 27일까지 받는다.

방탈출 대결을 활용한 승부 예측 이벤트도 마련한다. 방송인 서출구·허성범과 '메이플스토리' 크리에이터 타요·이라333이 방탈출 대결을 벌이며, 17일부터 투표를 진행한다. 투표 참여자에게는 '범인은 바로 너 의자'를, 결과를 맞힌 이용자에게는 '할로캣 데미지 스킨(유닛) 선택권'을 증정한다.

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넥슨은 게임 안에서만 소비되던 IP 경험을 오프라인으로 확장하기 위해 이번 프로젝트를 기획했다. 특히 홍대라는 입지를 선택하면서 기존 이용자뿐 아니라 게임을 하지 않는 방탈출 이용자와 인근 방문객까지 자연스럽게 끌어들이겠다는 계산이다. '메이플스토리'는 이미 다양한 컬래버레이션과 팝업을 통해 오프라인 접점을 늘려온 만큼, 이번에는 일회성 전시보다 참여형 콘텐츠에 무게를 둔 셈이다. '메이플스토리 이스케이프'는 오는 2028년 9월 20일까지 약 2년간 상설 운영된다.

한편 넥슨은 롯데월드 어드벤처 부산에서 11월 22일까지 가을 시즌 컬래버레이션 '메이플스토리 인 롯데월드 부산(MAPLESTORY in LOTTEWORLD BUSAN)'을 진행하며 '메이플스토리'의 오프라인 IP 사업을 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com