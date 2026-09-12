정형돈, '모친상 불참'한 황제성 잡도리 “코로나 확실한지 의심돼”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 정형돈이 황제성과 대화를 나누던 중 과거 자신의 어머니 장례식에 황제성이 참석하지 못했던 일을 언급하며 짓궂은 농담을 건넸다.

지난 11일 채널 '오늘부터 황제성'에는 정형돈이 출연한 영상이 공개됐다. 영상 제목은 '황제성 한 마디도 못 하게 만드는 정형돈의 명품 잡도리!!'였다.

이날 두 사람은 황제성의 건강 상태에 대한 이야기를 나눴다. 황제성이 감기 증상이 있었지만 코로나19는 아니었다고 이야기하자 정형돈은 과거 기억을 떠올렸다.

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정형돈은 황제성에게 "너 코로나 걸렸어?"라고 물은 뒤 "코로나 때문에 우리 어머니 장례식 때 못 왔잖아"라고 말했다.

여기서 그치지 않고 정형돈은 "나 그거 확실히 코로나인지 아닌지도 의심스럽다"고 말하며 황제성을 몰아붙였다. 예상하지 못한 농담에 황제성은 당황하면서도 "진짜 내가 형 어머니 장례식장 왜 안 갔겠어요?"라고 해명했다.

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정형돈은 계속해서 "그러니까 그 코로나도 의심스럽다고"라고 받아치며 장난을 이어갔다. 이에 황제성은 제작진을 향해 자신은 실제 코로나19 때문에 장례식에 참석하지 못했던 것이라며 재차 설명했다.

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정형돈의 농담은 이후 더욱 과장된 상황극으로 이어졌다. 그는 자신의 어머니가 황제성을 만나고 싶어 했다는 설정을 만들어 "어머님이 버티다 버티다 '아, 우리 제성이 얼굴 한번 보고 가야지' 이랬는데"라며 "어머니 마지막까지 너를 기다리셨어"라고 말했다.

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이어 "제성이는 결국 편안하게 눈을 못 감으셨지"라고 말한 뒤, 마치 세상을 떠난 어머니에게 황제성을 만났다는 소식을 전하는 것처럼 "어머니, 엄마 제성이 만났어. 드디어 엄마"라고 덧붙였다.

마지막까지 황제성을 향한 장난을 멈추지 않은 정형돈은 "그렇게 버텼는데. 제성이 보려고 그렇게 버텼는데"라고 말했고, 이어 "괜찮아. 우리 어머니 끝까지 그래도 너 때문에 버텼다. 너 때문에 하루라도 더 사셨다. 고맙다 진짜"고 말하며 상황을 마무리했다.

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tokkig@sportschosun.com