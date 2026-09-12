컴투스홀딩스, AI 게임 개발 플랫폼 '하이브 액실' 비전 공개

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컴투스홀딩스가 AI로 게임을 만드는 개발자들이 별도의 복잡한 백엔드 구축 과정 없이 글로벌 서비스까지 이어갈 수 있도록 지원하는 차세대 플랫폼을 공개했다.

컴투스홀딩스는 지난달 31일 서울에서 열린 '오픈AI 게임 빌더스 서울(OpenAI Game Builders Seoul)'에서 소개한 차세대 백엔드 플랫폼 '하이브 액실(Hive Axyl)'의 비전과 행사 현장을 담은 영상을 공식 유튜브 채널에 공개했다고 11일 밝혔다. 이번 영상에는 'Build with Codex, Play with Hive'(빌드 위드 코덱스, 플레이 위드 하이브)를 슬로건으로 내건 하이브 액실의 개발 방향과 함께 행사 현장에서 진행된 발표와 시연 모습이 담겼다.

특히 컴투스 송병준 의장과 컴투스플랫폼 최석원 대표의 발표가 주요 내용으로 포함됐다. 송병준 의장은 "코덱스가 게임을 만드는 자유를 넓히는 만큼, 하이브는 그 게임을 세상에 내놓는 자유를 넓혀야 한다"며 AI를 활용한 게임 개발 생태계 확장에 대한 구상을 밝혔다. 최석원 대표는 시연을 통해 게임 개발 이후 필요한 백엔드 구축과 서비스 운영 과정에서 하이브 액실이 어떤 역할을 하는지 소개했다.

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하이브 액실은 이달 출시를 앞둔 AI 친화형 앱 개발·운영 플랫폼이다. 게임 개발자가 서버와 데이터베이스 등 복잡한 백엔드 인프라를 직접 구축하고 반복적인 운영 작업을 수행해야 하는 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

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특히 AI를 활용해 게임을 빠르게 제작하더라도 실제 서비스 단계에서는 안정적인 서버 환경과 운영 인프라가 필요하다는 점에 주목했다. 하이브 액실은 이 과정을 간소화해 창작자가 게임 콘텐츠 개발에 집중하면서 서비스와 라이브 운영까지 연결할 수 있도록 지원한다.

AI를 활용한 게임 제작이 빠르게 확산되면서 '게임을 얼마나 빨리 만들 수 있느냐'에서 '만든 게임을 어떻게 실제 서비스로 연결하느냐'로 개발 환경의 관심사가 넓어지고 있다. 컴투스홀딩스가 하이브 액실을 통해 공략하려는 포인트라 할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com