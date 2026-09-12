김준호, ♥김지민 임신도 했는데...첫 결기 놓칠까 발 동동 "큰일나" ('독박투어')

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[스포츠조선 이우주 기자] '끝까지 간다! 독박투어' 김준호가 아내 김지민과의 '결혼 1주년' 기념일을 앞두고 중국 타이닝에서 태풍을 만나 '초비상' 모드를 켠다.

12일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 15회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 1000년이 넘는 역사를 품은 '성곽 도시'인 고성의 '찐 로컬 맛집'과 대저택 '상서제'를 섭렵하는 현장이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 '타이닝 여행친구'인 NCT WayV 쿤이 추천한 '땅콩 국수' 맛집을 찾는다. '초가성비' 국수로 현지인들이 북적이는 이 식당에서 '독박즈'는 시그니처 메뉴인 땅콩버터 비빔국수와 돼지고기 달걀국수 등을 주문해 '무한 면치기'를 시전한다. 든든히 배를 채운 이들은 다음 여행 코스를 정하는데 갑작스런 태풍 경보로 고민에 빠진다. '대금호'를 방문하려 했지만 태풍으로 인해 임시 휴업한다는 뉴스를 접해 난감한 상황이 된 것. 더욱이 비행기까지 결항할 가능성이 높아지자, 귀국 후 아내 김지민과 '결혼 1주년'을 보내려던 김준호는 수심 가득한 얼굴이 된다. 홍인규 역시 "대금호 못 가는 것보다 준호 형 '결혼 1주년'이 더 걱정된다. 1주년, 놓치면 큰일 난다"며 발을 동동 구른다. 그러자 김준호는 "결혼 1주년 때 뭐했어?"라고 '독박즈'에게 진지하게 조언을 구한다. 홍인규는 김준호의 과거사를 소환하는 '충격 발언'을 해 현장을 초토화시킨다.

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홍인규의 현실 조언(?)이 무엇이었을지 관심이 쏠리는 가운데, '독박즈'는 고성의 유명한 대저택인 '상서제'를 방문한다. 입구에 들어서자마자 신비로운 분위기에 젖어든 유세윤은 "인규야, 사진 좀 찍어줘"라고 부탁한다. 홍인규는 "넌 내가 많이 찍어주는데 (SNS에) 쓰지도 않잖아?"라며 발끈하고, 장동민은 "세윤이는 돈도 많은데, 전용 포토그래퍼 하나 고용해서 데리고 다녀!"라고 거들어 대환장 케미를 발산한다.

그런가 하면, '독박즈'는 '최다 독박자' 벌칙인 '버려진 후궁 분장하고 돼지 뇌 먹기'를 수행하기 위해 직접 '돼지 뇌'를 삶는다. 이들은 "어우, 냄새가 비리다"며 괴로워하지만, 버러진 후궁 분장을 찰떡 소화한 '최다 독박자'는 향을 천천히 음미하면서 뜻밖의 여유를 발산해 놀라움을 안긴다.

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과연 중국 타이닝에서 후궁 분장을 하고 '삶은 돼지 뇌'를 맛보게 될 '최다 독박자'가 누구일지는 12일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 15회에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com