강원래, 혼자 울고 있을 구준엽 생일 챙겨 “故서희원에 안부 전해줘”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 클론 출신 강원래가 구준엽의 생일을 맞아 변함없는 우정을 드러냈다.

강원래는 지난 11일 구준엽의 생일을 맞아 개인 계정에 클론으로 함께 활동하던 시절의 모습이 담긴 영상을 공개했다. 두 사람이 젊은 시절 함께 무대에 올랐던 모습이 담겨 있어 팬들의 추억을 불러일으켰다.

영상과 함께 강원래는 구준엽을 향해 "준엽아 생일 축하한다. 건강 잘 챙기고 따에스(서희원)에게 나, 송이, 선이 안부도 전해 줘라"라고 메시지를 남겼다.

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게시물을 본 강원래의 아내 김송 역시 댓글을 통해 우는 이모티콘을 남기며 두 사람의 오랜 인연에 대한 먹먹한 마음을 표현했다.

한편 구준엽은 과거 연인이었던 대만 배우 서희원과 약 20년 만에 다시 인연을 이어가 2022년 3월 결혼을 발표했다. 그러나 서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다.

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이후 구준엽은 아내를 떠나보낸 슬픔 속에서 활동을 줄이고 서희원의 묘소를 찾으며 애도의 시간을 보내고 있다.

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tokkig@sportschosun.com