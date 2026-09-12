'AI 아냐?' 화제의 한국전쟁 한미커플 子 '유퀴즈' 떴다 "사진 속 아기가 바로 나"

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[스포츠조선 김소희 기자] 지난해 온라인 커뮤니티를 뜨겁게 달군 화제의 인물이 '유퀴즈'에 떴다.

12일 tvN '유 퀴즈 온 더 블록' 측은 "'AI인 줄 알았던 6·25 커플 사진 속 아기 등장. 눈 떠보니 벼락스타 된 썰 푼다"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 지난해 온라인 커뮤니티에서 뜨거운 관심을 모았던 인물이 등장해 눈길을 끌었다. 바로 6·25 전쟁 당시 사랑에 빠진 미군과 간호사로 일하던 한 소녀의 아들이다.

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앞서 해당 사진은 온라인상에서 빠르게 확산되며 큰 화제를 모았다. 전쟁이라는 비극적인 상황 속에서도 피어난 한 남녀의 사랑을 담은 사진에 누리꾼들은 "사랑에 눈이 보이는 순간"이라며 뜨거운 반응을 보였다. 특히 사진 속 두 사람의 애틋한 모습과 당시 시대적 배경이 맞물리며 사진 한 장에 담긴 사연에 대한 궁금증도 커졌다.

그런 가운데 사진 속 '아기'가 70여 년이 지난 현재 직접 모습을 드러냈다. 사진의 주인공인 아들 찰리 스미스가 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 찾아 부모의 러브스토리부터 해당 사진이 세상에 알려지게 된 과정까지 직접 들려준 것.

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먼저 유재석은 "저도 이 사진을 봤다"며 "사진 속 아기가 70여 년이 지나 지금은 하와이에 살고 계신다. 근데 이야기를 직접 해주시기 위해 '유퀴즈'를 찾았다"라고 소개했다.

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잠시 후 아들 찰리 스미스가 등장했다. 서툴지만 또박또박한 한국어로 "안녕하세요. 만나서 반갑다"고 인사를 건넨 그는 "그 사진 속 아기가 저다. 제 이름은 찰리 스미스이고, 유선과 랄프 부부의 아들"이라고 자신을 소개했다.

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70여 년 전 사진 속 어린 아기가 이제는 백발의 성인이 되어 직접 스튜디오에 등장하면서 현장에도 반가움이 더해졌다. 무엇보다 자신이 등장한 사진이 오랜 시간이 지난 뒤 온라인에서 화제를 모으게 된 사실에 대한 찰리 스미스의 이야기에 관심이 쏠렸다.

해당 사진이 온라인 커뮤니티에 올라가게 된 계기도 공개됐다. 찰리 스미스는 "딸이 생일 기념으로 옛날 사진들을 스캔해서 디지털 파일로 남겨두면 좋겠다고 하더라"라며 사진을 온라인에 공개하게 된 사연을 설명했다.

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이어 "온라인 커뮤니티에 올렸는데 하룻밤 사이에 조회수가 6만 회가 찍혀 있었다. 순식간에 엄청난 화제가 된 것"이라고 전했다.

70여 년 전 한 장의 사진에 담긴 부모의 사랑에서 시작해 온라인 커뮤니티를 거쳐 방송 출연으로까지 이어진 특별한 사연. 사진 속 '아기'였던 찰리 스미스가 들려준 부모의 러브스토리와 그가 기억하는 가족의 이야기에 관심이 모인다.

한편, '유 퀴즈 온 더 블록'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.