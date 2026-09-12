SOOP, '블리즈컨 2026' 주요 프로그램 국내 생중계

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SOOP이 블리자드 엔터테인먼트의 대표 게임 행사 '블리즈컨 2026'의 주요 프로그램과 e스포츠 경기를 국내에 생중계 한다.

SOOP은 '블리즈컨 2026'의 메인 스테이지와 주요 e스포츠 콘텐츠를 공식 생중계한다고 11일 밝혔다. '블리즈컨 2026'은 미국 현지 시간으로 12일부터 13일까지 캘리포니아 애너하임 컨벤션 센터에서 열린다. 한국 시간으로는 13일부터 14일까지다. 행사에서는 블리자드 주요 게임의 새로운 소식을 공개하는 개막식을 비롯해 개발자 패널, 게임 시연, 커뮤니티 프로그램, e스포츠 대회 등이 진행된다.

SOOP은 메인 스테이지와 함께 '블리자드 클래식 컵(Blizzard Classic Cup)', '오버워치 월드컵(Overwatch World Cup·OWWC)' 등 주요 프로그램을 국내 이용자들에게 선보인다.

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'블리자드 클래식 컵'은 블리자드 e스포츠를 대표했던 선수들이 다시 맞붙는 팀 대항전이다. '스타크래프트: 리마스터', '스타크래프트 II', '워크래프트 III: 리포지드', '히어로즈 오브 더 스톰' 등 4개 종목으로 진행된다. 'BoxeR' 임요환, 'Nal_rA' 강민, 'MC' 장민철 등 한국 선수들을 비롯해 각 종목을 대표하는 선수들이 출전해 과거 라이벌 구도를 재현한다.

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'오버워치 월드컵'은 지난 8월 부산에서 열린 그룹 스테이지에 이어 블리즈컨에서 본선과 파이널을 치른다. 그룹 스테이지를 통과한 8개 국가가 싱글 엘리미네이션 방식으로 우승을 다툰다. 한국은 OWWC가 시작된 2016년부터 2018년까지 3회 연속 우승을 차지했지만 이후 2023년 대회까지 정상에 오르지 못했다. 이번 대회에서 한국 대표팀이 다시 우승 트로피를 들어 올릴 수 있을지가 관심사다.

시청자를 위한 인게임 아이템 드롭스도 제공된다. SOOP에서 OWWC를 시청하면 공식 드롭스 아이템을 받을 수 있으며, SOOP이 별도로 마련한 추가 드롭스 혜택도 제공될 예정이다. 스트리머 코스트리밍도 지원한다. 이용자는 SOOP 공식 방송뿐 아니라 SOOP에서 활동하는 스트리머의 방송을 통해 블리즈컨 주요 프로그램과 OWWC 경기를 함께 시청할 수 있다.

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블리즈컨은 블리자드의 신작과 주요 게임 업데이트를 한자리에서 확인할 수 있는 행사인 동시에 오랜 기간 이어져 온 e스포츠 콘텐츠가 함께 펼쳐지는 무대다. 특히 올해는 '블리자드 클래식 컵'을 통해 스타크래프트와 워크래프트 등 과거 블리자드 e스포츠를 상징했던 선수들이 다시 등장한다는 점에서 국내 팬들의 관심도 클 것으로 보인다.

'블리즈컨 2026'의 세부 송출 채널과 일정, 시청 이벤트 등은 SOOP의 '블리자드' 공식 방송국에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com