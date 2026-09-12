넷마블, TGS 2026 무대 라인업 공개…신작 3종 현지 공략

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넷마블이 일본 최대 게임 전시회인 도쿄게임쇼에서 신작 3종을 앞세워 현지 이용자와 접점을 넓힌다. 단순 시연에 그치지 않고 유명 스트리머와 성우, 배우, 코스플레이어 등을 무대에 세워 게임별 인지도를 끌어올리는 방식이다.

넷마블은 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 출품하는 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄인블루' 등 3종의 무대 이벤트 라인업을 공개했다고 11일 밝혔다.

TGS 2026은 오는 17일부터 21일까지 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열린다. 넷마블은 출품작별 미디어 발표회와 쇼케이스를 비롯해 코스프레 쇼, 스트리머 스페셜 스테이지 등 다양한 프로그램을 마련했다. 세 작품 모두 현장에서 직접 플레이할 수 있는 시연 버전을 제공한다.

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'샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 이번 TGS에서 처음으로 플레이 가능한 버전을 공개한다. 17일에는 넷마블넥서스 김경률 개발 PD와 넷마블재팬 야마시타 야마토 사업본부장이 참석하는 미디어 발표회를 열고 최신 정보를 소개한다.

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일본 유명 코스플레이어 에나코도 스페셜 게스트로 참여한다. 18일부터는 에나코와 미나미 아미가 각각 '오이캇초'와 '아서 펜슬곤'으로 분장해 '산라쿠'와 함께하는 코스프레 쇼를 매일 진행한다.

유명 스트리머 SHAKA와 SPYGEA 등이 직접 게임을 플레이하는 무대도 준비됐다. 이들은 스페셜 스테이지에서 게임을 체험하고 보스 토벌에 도전한다. 일본에서는 이날부터 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종' 사전등록도 시작됐다.

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'나 혼자만 레벨업: 카르마'는 17일 미디어 쇼케이스를 연다. 넷마블네오 진성건 개발 PD가 게임을 소개한 뒤 일본 배우 혼고 카나타가 스페셜 게스트로 무대에 오른다. 혼고 카나타는 토크 세션과 포토 세션을 통해 게임의 세계관과 콘텐츠에 대한 이야기를 나눌 예정이다.

20일에는 성진우 역을 맡은 성우 반 타이토와 스트리머 k4sen, 보도카가 게임 플레이와 클리어 타임 경쟁을 벌이는 '3파전 타임어택 배틀'이 진행된다. 코스플레이어 이오리 모에와 마나소의 코스프레 쇼도 이어진다.

'펄인블루'는 개발진과 일본 유명 인사, 주요 캐릭터 성우진을 전면에 내세운다. 17일 열리는 미디어 발표회에는 넷마블엔투 정현준 개발 PD와 일본 개그 콤비 NON STYLE의 이노우에 유스케, 프리랜서 라이터 게무보쿠가 참여해 게임의 세계관과 캐릭터를 소개한다.

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18일부터는 호우센 타에, 기쿠치 유리나 등 주요 캐릭터 성우들이 참여하는 성우 토크쇼가 매일 열린다. 시노노메 우미, 야마모토 시오리 등 일본 코스플레이어가 등장하는 코스프레 행사도 함께 진행한다.

행사 마지막 날인 21일에는 버추얼 유튜버 이누야마 타마키 등이 참여하는 '다크나이트' 드로잉 스테이지도 마련된다.

'펄인블루'는 TGS 2026 특설 사이트를 통해 기념 컨셉 PV '세계관 편'도 공개했다. 영상에서는 게임의 핵심 키워드인 '진주(Pearl)'와 '기사'를 중심으로 세계관과 주요 캐릭터의 모습을 확인할 수 있다.

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이번 넷마블 부스의 특징은 3개 출품작 모두를 직접 플레이할 수 있도록 하면서 작품마다 다른 방식으로 일본 이용자에게 접근한다는 점이다. '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 스트리머와 코스프레, '나 혼자만 레벨업: 카르마'는 배우와 성우, '펄인블루'는 성우와 버튜버 등 현지에서 영향력이 있는 인물을 활용해 각 게임의 색깔을 부각한다.

특히 일본 시장을 겨냥한 콘텐츠와 출연진을 적극적으로 배치한 만큼, 이번 TGS가 세 작품의 현지 인지도와 초기 이용자 기반을 얼마나 확보하는지가 넷마블의 일본 사업 확대에서도 중요한 부분이 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com