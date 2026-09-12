엔씨, TGS 2026서 삼성전자와 협업…'아스트라에 오라티오' 체험 강화

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엔씨가 일본 최대 게임 전시회인 도쿄게임쇼에서 삼성전자와 손잡고 신작 게임 체험과 전시 효과를 높인다. 플래그십 스마트폰을 통한 게임 시연에 더해 3D 디스플레이 기술을 활용한 전시로 현지 관람객의 눈길을 끌 계획이다.

엔씨는 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 삼성전자와 게임 시연 및 전시 분야 협업을 진행한다고 밝혔다. 엔씨는 TGS 2026에서 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio)'를 선보인다. 관람객은 엔씨 부스에서 삼성전자의 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 울트라로 게임을 직접 체험할 수 있다.

갤럭시 S26 울트라에는 새로운 구조로 설계된 베이퍼 챔버(Vapor Chamber)가 적용돼 고사양 게임을 구동할 때에도 안정적인 성능을 유지하도록 설계됐다. 엔씨는 이를 활용해 현장에서 '아스트라에 오라티오'의 그래픽과 게임성을 직접 경험할 수 있도록 했다.

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전시 공간에는 삼성전자의 '스페이셜 사이니지'도 설치한다. 삼성전자의 3D 플레이트 기술이 적용된 이 디스플레이는 별도의 3D 안경 없이도 화면 속에 별도의 공간이 존재하는 듯한 깊이감을 구현하는 것이 특징이다.

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부스 입구에는 85형 스페이셜 사이니지를 배치한다. 게임의 주요 배경 가운데 하나인 '특구청' 건물의 엘리베이터를 재현하고, 엘리베이터 문이 열리면서 '아스트라에 오라티오'의 캐릭터들이 관람객 앞으로 다가오는 듯한 연출을 선보인다. 관람객 동선에는 32형 스페이셜 사이니지도 추가로 설치한다. 게임 플레이와 함께 입체적인 캐릭터 전시를 배치해 부스 전반의 몰입도를 높인다는 구상이다.

이번 협업은 게임을 직접 플레이하는 기기와 게임 IP를 보여주는 전시 기술을 하나의 부스에서 결합했다는 점이 특징이다. 엔씨로서는 일본 이용자들에게 '아스트라에 오라티오'를 처음 선보이는 자리인 만큼 게임 자체의 시연뿐 아니라 삼성전자의 최신 디스플레이와 모바일 기술을 활용해 현장 체험의 질을 끌어올리는 데 초점을 맞춘 모습이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com