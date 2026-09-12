박위, “봉사하러 갔다가 도움받아”→‘케냐 논란’ 알고보니 비전트립이었다

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위와 그룹 시크릿 출신 송지은 부부의 과거 케냐 방문을 두고 '봉사활동을 하러 갔다가 오히려 현지인들의 도움을 받았다'는 논란이 일고 있다. 그러나 이들이 참여한 일정은 애초부터 봉사활동이 아닌 '비전트립'이었던 것으로 확인됐다.

12일 스포츠경향에 따르면 박위와 송지은 부부는 지난해 8월 기독교계 국제어린이양육기구 한국컴패션이 진행한 '케냐 비전트립'에 참여했다.

비전트립은 컴패션이 어린이를 지원하는 국가를 찾아 현지 국가사무실과 센터, 가정 등을 방문하고 후원금과 후원자 편지가 전달되는 과정을 살펴보는 프로그램이다. 현지 어린이들의 생활환경을 직접 확인하고 만나는 일정도 포함된다.

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한국컴패션은 비전트립을 자원봉사와 별개의 프로그램으로 안내하고 있다. 단체 측은 국내외에서 봉사활동을 하는 프로그램은 별도로 마련돼 있지 않으며, 비전트립에서도 봉사활동은 진행되지 않는다고 설명하고 있다.

참가자에게 발급되는 서류 역시 자원봉사 확인서가 아닌 '체험활동확인서'다.

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박위 역시 지난해 10월 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 공개한 케냐 방문 영상에서 해당 일정을 봉사활동이 아닌 '여행'으로 소개했다. 송지은도 자신의 SNS를 통해 "컴패션과 함께 케냐로 비전트립을 떠났다"고 밝힌 바 있다.

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논란이 된 것은 박위의 케냐 방문 영상에서 현지인들의 도움을 받는 모습이 다시 확산하면서다. 영상에는 비포장도로와 좁은 골목 등을 이동하는 과정에서 현지 관계자들이 박위의 이동을 돕는 장면이 담겼다.

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이를 본 일부 누리꾼들은 '봉사하러 갔다가 오히려 봉사를 받았다', '누가 누구를 돕는 것이냐' 등의 반응을 보였다.

그러나 해당 일정은 애초 현지에서 봉사활동을 수행하는 목적의 프로그램이 아니었던 만큼, 이를 두고 '봉사활동'이라는 전제에서 비판하는 것은 사실관계와 다소 차이가 있다는 지적이 나온다.

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한편 박위의 과거 케냐 방문 영상은 최근 KTX 낙상사고 CCTV 공개를 둘러싼 논란을 계기로 과거 콘텐츠가 잇따라 재조명되면서 다시 주목받고 있다.

tokkig@sportschosun.com