‘44세 자연임신’ 팀♥김보라, 둘째 성별 공개..“내 인생에 딸은 없는 건가"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 팀의 아내이자 사업가 김보라가 44세의 늦은 나이에 자연 임신한 둘째 아이의 성별을 공개했다. 첫째에 이어 둘째 역시 아들이라는 소식에 팀은 놀라움을 감추지 못하면서도 감사의 기도를 올렸다.

12일 김보라는 자신의 계정에 "선물이 성별은 뭘까요?"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 팀과 김보라가 첫째 아들 찬용과 함께 둘째 아이의 성별을 확인하는 젠더리빌 이벤트를 진행하는 모습이 담겼다. 세 사람은 나란히 앉아 설레는 마음으로 결과를 기다렸고, 침대 위에 놓여 있던 쪽지를 펼친 찬용은 "남자"라고 읽었다.

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둘째 아이의 성별은 아들이었던 것.

예상하지 못했다는 듯 팀은 "아!!"라고 크게 소리치며 놀란 반응을 보였다. 잠시 충격에 빠진 듯한 모습을 보였던 그는 이내 마음을 가다듬고 가족을 위해 기도했다.

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팀은 "하나님 아버지 감사합니다. 아까 고백했던 것처럼 우리보다 더 잘 아시고 모든 게 주님의 선물이라 믿는다. 잘 키우겠다. 우리 선물이 축복하여 주시고 건강하게 크게 허락해달라"라고 말했다.

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첫째에 이어 둘째까지 아들을 품게 된 기쁨과 함께 가족을 향한 감사의 마음을 드러낸 것. 특히 둘째의 태명이 '선물'인 만큼, 아이를 향한 팀과 김보라 부부의 각별한 마음도 엿보였다.

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김보라는 영상 말미 "여보 나 셋째 못 낳을 것 같아"라고 웃으며 말했고, 팀은 자막으로 "내 인생에 딸은 없는 건가.."라고 적어 웃음을 자아냈다. 아들 둘을 두게 된 부부의 유쾌한 반응이 보는 이들에게도 웃음을 안겼다.

한편 팀은 지난 2021년 김보라와 결혼했으며 슬하에 아들 찬용을 두고 있다. 최근 김보라가 둘째 임신 소식을 전한 데 이어 성별까지 공개하면서 많은 이들의 축하를 받고 있다.