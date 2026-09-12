최유라, 1월 아들 이어..10월 美명문대 출신 딸 결혼한다 "한 해에 이런 경사가"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 최유라가 지난 1월 아들의 결혼식에 이어,오는 10월에는 딸의 결혼식까지 앞두고 있다고 밝혔다.

12일 최유라의 유튜브 채널 '최유라의 Hey Youra 헤이유라'에는 '딸 시집보내요! 친정엄마 최유라가 딸 주려고 모아둔 부엌살림 공개 l 깊숙이 넣어뒀던 냄비, 수저세트, 유기... 야금야금 사뒀던 그릇, 팬, 도마, 모기채까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최유라는 딸의 결혼 소식을 전하며 "아들은 1월에 했는데 딸은 10월에 결혼식을 한다. 너무 경사죠? 1년 동안 이런 일이 있을 수 있나? 1월에는 파란 한복을 입었는데 얼마 전에는 분홍색 한복을 맞췄다"라며 기뻐했다. 최유라는 지난 1월 명동성당에서 미국 명문대 출신 아들의 결혼식 현장을 공개해 화제를 모은 바 있다. 딸 역시 미국 명문대를 졸업한 것으로 알려졌다.

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이어 딸을 위해 그동안 자신이 모아둔 살림살이들을 챙겨주겠다고 말했다. 그는 "살림할 때 꼭 필요하다고 생각하는 것들이 있다. 딸이 9월에 이사 간다고 한다. 딸 취향과 달라 퇴짜를 맞을 수도 있다"라며 반찬통, 생맥주 잔, 컵, 도마, 파리채, 칼 세트, 프라이팬, 냄비 등을 한가득 꺼냈다. 모두 새 상품으로 준비해둔 살림살이였다.

한편 최유라는 1985년 연극 배우로 데뷔했으며 1990년대 초 MBC '뽀뽀뽀' 6대 뽀미 언니로 이름을 알렸다. 1995년부터 2017년까지 MBC 라디오 '지금은 라디오 시대' DJ로 활약하기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com