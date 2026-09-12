아이돌 뼈말라 우려 속..설아 "굶고 위스키만 마시면 피골 상접해져" 충격 고백

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 우주소녀 멤버 설아가 아이돌들의 극한 다이어트 방법을 언급했다.

10일 '스튜디오슬램' 유튜브 채널에는 설아가 다이어트에 대해 이야기하는 영상이 공개됐다.

이날 설아는 살이 빠진 것 같다는 말에 최근 체중 감량을 했다고 밝혔다. 그러자 이야기 주제는 아이돌 다이어트 방법으로 옮겨갔고, 설아는 "제가 쓴 방법은 사탕과 초콜릿만 먹는 거다. 가벼우니까 배가 안 나온다. 순간 당은 올라서 촬영을 소화할 수 있다. 아니면 아예 굶는다"라고 말했다.

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이어 "술을 진짜 많이 먹어서 게워내는 방법도 있다"라는 반응이 나왔고, 설아는 "실제 아이돌들이 많이 쓰는 방법"이라고 말해 충격을 줬다.

설아는 "화보나 뮤직비디오 촬영을 앞뒀을 때 쫄쫄 굶다가 자기 전에 소주나 독한 위스키 두 잔 정도 먹고 잔다. 음식이 안 들어가고 알코올만 들어가서 그 알코올이 수분을 다 가져가는 거다. 피골이 상접해진다. 맨 얼굴을 보면 어디 아픈가 싶은데, 메이크업하고 조명을 받으면 샤프하게 나오는 거다"라고 설명했다.

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최근 아이돌들의 지나치게 마른 체형이 연이어 화제를 모았다. 앙상하게 마른 팔다리는 물론 뼈가 도드라질 정도의 이른바 '뼈말라' 몸매가 눈에 띄면서 건강을 우려하는 목소리도 나왔다.

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joyjoy90@sportschosun.com