안정환, 30억 빚더미에 목발 짚었던 역대급 시련 "유재석 외면한 진짜 이유"

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[스포츠조선 정유나 기자] 2002 한일월드컵 영웅으로 떠올랐던 안정환이 이후 30억 원대 빚더미에 발목 부상까지 겹쳤던 충격적인 과거를 고백했다.

12일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 출국을 앞둔 안정환 해설위원을 위한 특별한 여행 코스가 펼쳐졌다.

이날 유재석은 안정환과 과거 일본에서 우연히 마주쳤던 일화를 공개했다. 당시 안정환은 발목 부상으로 목발을 짚고 있던 데다, 이탈리아 구단과의 계약 문제로 상당한 빚까지 떠안으며 힘든 시간을 보내고 있었다고 밝혔다.

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유재석은 과거 일요일 예능 프로그램 촬영을 위해 강호동, 고 유상철 감독을 만나러 일본 요코하마를 찾았던 당시를 떠올렸다. 유재석은 "당시 정환이와 눈이 마주쳤는데 그냥 가더라"며 안정환과의 첫 만남을 회상했다.

안정환은 유재석을 알아봤지만 인사를 나누지 않고 지나갔던 이유를 설명했다. 당시 발목이 골절돼 수술까지 받은 상태였고 목발을 짚고 있었던 만큼, 선뜻 다가가기가 어려웠다는 것.

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허경환이 "지금이라면 어떻게 했겠냐"고 묻자 안정환은 "기어서라도 가서 인사한다"고 답해 웃음을 안겼다.

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이후 유재석은 당시 안정환이 단순히 부상 때문에 힘들었던 것이 아니었다고 전했다. 이탈리아 구단과의 계약이 틀어지면서 거액의 위약금을 물게 됐고, 약 30억 원에 달하는 빚까지 떠안은 상황이었다는 설명이다.

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안정환은 당시 상황에 대해 이탈리아에서 골을 넣어 상대 팀에 패배를 안긴 뒤 구단으로부터 방출 통보를 받았다고 밝혔다. 이후 구단 측으로부터 위약금까지 요구받으면서 경제적으로도 큰 부담을 짊어지게 됐다고 털어놨다.

그는 국가대표로서 나라를 위해 뛰다 벌어진 일이었는데 왜 자신이 모든 책임을 감당해야 하는지 억울한 마음도 있었다고 했다. 그러면서도 한편으로는 자신이 그만큼 사랑받았기 때문에 겪어야 할 일이라 생각하며 견뎌냈다고 당시 심경을 전했다.

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앞서 지난 2002년 한일월드컵 16강 이탈리아전에서 골든골을 넣은 안정환은 한국에서 '국민 영웅'이 됐지만, 이탈리아에서는 소속팀에서 방출되고 마피아로부터 살해 협박까지 받았다.

jyn2011@sportschosun.com