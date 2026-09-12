"갱년기인가"..서인영, 쥬얼리 20년만의 완전체 무대에 눈물 ('불후')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 20년 만의 쥬얼리 완전체 무대에 눈물을 흘렸다.

12일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에는 쥬얼리가 출연했다.

서인영은 먼저 홀로 무대에 올라 '신데렐라'를 라이브로 열창했고 이어 우주소녀 멤버 다영이 등장, 함께 '신데렐라' 무대를 꾸몄다.

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무대가 끝난 후 다영은 서인영에게 "인영 언니는 저의 오랜 롤모델이셨다. 한 공간에 있는 것 자체가 말이 안 된다"라며 진한 팬심을 드러냈다. 서인영도 "워터밤 무대에서 다영이를 봤는데 내게 손편지를 줘서 감동받아 울었다"라며 고마움을 전했다.

이어 박정아, 이지현, 조민아가 무대에 올라 20년 만에 쥬얼리 완전체 무대를 선보였다. 쥬얼리는 'One More Time', '니가 참 좋아', 'Tonight', 'Super Star' 등 히트곡들을 부르며 변함없는 무대 실력을 뽐냈다. 서인영은 무대 중간 "또 눈물 날 것 같다. 갱년기인가 보다"라며 감격해 눈물을 훔쳤다.

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joyjoy90@sportschosun.com