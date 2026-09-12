'뉴욕대 졸업' 안정환 딸, 벌써 韓서 취직했다 "돈 모아야겠다고"

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 안정환의 딸 리원 양이 뉴욕대학교 졸업 후 한국에 돌아와 취업한 근황이 전해졌다.

12일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 출국을 앞둔 안정환 해설위원을 위한 특별한 여행 코스가 펼쳐졌다.

이날 이탈리아 음식을 먹으며 추억을 떠올리던 안정환은 가족 이야기로 대화를 이어갔다.

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급 아빠 모드가 된 안정환은 "딸 리원이가 올해 5월에 졸업하고 한국에 귀국했다. 취직해서 오늘(녹화일 기준) 출근 2일 차다"라며 근황을 전했다.

이어 안정환은 "면접보러 다니더니 자기는 돈을 모아야 되겠다더라. 그래서 오늘 나 나올때 출근했다"고 전했다.

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세월을 체감한 유재석은 "벌써 리원이가 취직을 했다고?"라고 화들짝 놀라며 충격에 빠졌다. 그 와중에 멤버들은 안정환에게 자식 농사가 잘 됐다고 축하하며, '취직 턱'을 내라고 몰아가기 시작했다. 안정환은 "딸이 취업했는데 왜 내가 취직 턱을 내?"라며 한 발 물러났다.

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한편 안정환은 미스코리아 출신 이혜원과 지난 2001년 결혼해 슬하에 딸 리원 양과 아들 리환 군을 두고 있다. 리원 양은 미국 명문 사립대로 꼽히는 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공한 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com