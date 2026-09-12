'리센느 논란' 김선태, 근황 충격 "일감 많이 없다..회사 문 닫을 수도"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '전 충주맨' 유튜버 김선태가 회사 운영에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

11일 김선태의 유튜브 채널에는 '김선태 홍보'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김선태는 근황을 묻는 질문에 "아시다시피 하루하루 버텨나가고 있다"라고 말했다. "요즘 일이 많이 없냐"라는 질문에는 "일감이 많이 없는 편이다. 성수기인데 저희는 추운 겨울이 온 것 같다"라고 밝혔다.

Advertisement

회사 분위기에 대해서는 "도와주는 직원이 한 분 있었는데 그만둔다고 한다. 타이타닉을 보면 생쥐가 제일 먼저 빠져나오지 않나. 생쥐떼들 중 하나가 아닌가 싶다. 생존하려고 하는 거다. 처우가 나쁘다고 생각하지 않았다. 직원분 입장에서는 싫을 수 있다"라며 복잡한 심경을 전했다.

요즘 자신의 주업무는 메일을 확인하는 거라고. 강의 제안 메일을 확인한 그는 "유튜브 콘텐츠에 집중하기 위해 강의를 거절했는데 이제 사정이 좀 바뀌어서 강의를 해볼까 이런 생각을 하고 있다"라고 털어놓기도 했다.

Advertisement

회사를 홀로 운영하며 느끼는 어려움에 대해서는 "부담이 크다. 언제라도 회사가 문을 닫을 수 있다"라며 무거운 마음도 전했다.

Advertisement

한편 김선태는 지난 7월 KBS 유튜브 콘텐츠 '돈선태'에서 그룹 리센느 멤버 원이가 "무섭노"를 썼다가 억지 공격 받았던 사투리 논란을 소환해 논란이 일었다. 이후 김선태는 사과했고 프로그램은 폐지 수순을 밟게 됐다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com